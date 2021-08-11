Динамо принимает Минай в рамках перенесенного поединка 1-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и видеотрансляция встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1-го тура УПЛ Динамо – Минай стартует в 19:30. Телетрансляция проходит на канале "2+2", видеотрансляция доступна в этой новости, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Динамо – Минай: анонс матча УПЛ

Динамо выиграло два первых матча чемпионата, а сегодня встречается с Минаем, который запрыгнул в последний вагон УПЛ. В атаке киевлян дебютирует венесуэльский новичок Эрик Рамирес.

Стартовые составы команд

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Караваев, Буяльский, Цыганков – Рамирес.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Леднев, Гармаш, Сидклей, Кендзёра, Антюх.

Минай: Кучер, Селезнёв, Гончар, Багайоко, Кныш, Кулиев, Байдал, Хахлёв, Кобак, Векляк, Синегуб.

Запасные: Пеньков, Семенко, Петрусенко, Лиховыдько, Ахмедзаде, Билоног, Месхи, Вишневский, Горин.

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