Динамо встречается Металлистом 1925 в рамках 15-го тура УПЛ. Стартовые составы и видеотрансляция матча в этой новости на "Футбол 24".

Динамо подходит к поединку 15-го тура УПЛ 2022/23 в статусе третьей команды чемпионата. Отставание киевлян от Шахтера составляет четыре очка, причем в этом году они сыграют на один матч больше – то есть, подопечные Мирчи Луческу вполне могут завершить первую половину сезона на второй позиции. Тем не менее, для начала необходимо переиграть Металлист 1925, которому в последних трёх турах удалось набрать семь зачётных баллов.



Трансляция встречи доступна на телеканале 2+2, ютуб-канале FootballHub и в этой новости, текстовая трансляция пройдёт на "Футбол 24". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Стартовые составы

Динамо:

Металлист 1925:

Динамо – Металлист 1925, Ингулец – Верес: анонс матчей УПЛ