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Динамо – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было

18 мая 18:57 491 Читати українською
Динамо – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было
Динамо – Мариуполь 18 мая 2019: онлайн-трансляция матча УПЛ 2018/19

Динамо принимало Мариуполь в 29-м туре чемпионата Украины 2018/19. Киевляне оформили минимальную победу - 2:1.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Мариуполь на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени и завершился в пользу "бело-синих".

Динамо победило Мариуполь в интересном матче и отсрочило чемпионство Шахтера

Динамо: Бущан – Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей – Шепелев, Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Русин, Де Пена

Запасные: Бойко, Шапаренко, Гармаш, Беседин, Алибеков, Смирный, Дуэлунд

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков – Игнатенко, Мишнев, Пихаленок – Зубков, Фомин, Чурко

Запасные: Гальчук, Полегенько, Дава, Тищенко, Вакула, Борячук, Федорчук

Динамо – Мариуполь 18 мая 2019: смотреть матч онлайн

Динамо – Мариуполь: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

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