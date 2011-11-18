Динамо – Мариуполь: смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ

Динамо принимает Мариуполь в 15-м туре чемпионата Украины 2018/19. Видеотрансляцию поединка смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Мариуполь стартовал в 17:00. Киевляне должны побеждать, ведь накануне их в турнирной таблице на одно очко обошла Александрия. Отметим, что в основе хозяев сравнению с четверговым матчем Хацкевич делает только две замены: Морозюк вместо удаленного в игре с Шахтером Кендзеры, а Шепелев возвращается, меняя Че Че. В стартовый состав возвращается Кадар, который отбыл дисквалификацию в УПЛ. Следовательно Миколенко вновь выходит на левом фланге.

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Динамо: Бойко – Морозюк, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков (к), Шапаренко, Сидклей – Вербич

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Андриевский, Дуелунд, Супряга, Че Че

Мариуполь: Гальчук – Тищенко (к), Чоботенко, Быков, Кирюханцев – Федорчук, Игнатенко –Пихаленок, Зубков, Вакула – Борячук

Запасные: Худжамов, Дава, Демири, Мишнев, Полегенько, Чурко, Яворский

Смотрите видео онлайн трансляции Динамо – Мариуполь: