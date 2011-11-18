Динамо – Мариуполь: смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ

Динамо – Мариуполь: онлайн-трансляция матча 11.11.2018 – УПЛ 2018/19
Динамо принимает Мариуполь в 15-м туре чемпионата Украины 2018/19. Видеотрансляцию поединка смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Матч Динамо – Мариуполь стартовал в 17:00. Киевляне должны побеждать, ведь накануне их в турнирной таблице на одно очко обошла Александрия. Отметим, что в основе хозяев сравнению с четверговым матчем Хацкевич делает только две замены: Морозюк вместо удаленного в игре с Шахтером Кендзеры, а Шепелев возвращается, меняя Че Че. В стартовый состав возвращается Кадар, который отбыл дисквалификацию в УПЛ. Следовательно Миколенко вновь выходит на левом фланге.