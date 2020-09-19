Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Львов на "Футбол 24", стартует в 19:30. Киевляне играют между двумя битвами Лиги чемпионов. После победы над АЗ сейчас репетиция встречи с Генком в плей-офф квалификации. Команда Луческу после потери очков с Десной не имеет права на ошибку. Львов на старте УПЛ 2020/21 не впечатляет – то вспышка заражения коронавирусом COVID-19, то разгромное поражение от Колоса. В истории противостояния команд это 10 матч. Динамовцы выиграли 8, а муниципалы – 1.

Динамо – АЗ: футбольні шахи, асиметрія та майстер-клас від Луческу, який веде проти Яремчука і Ко

Динамо – Львов: смотреть матч онлайн – трансляция УПЛ 19 сентября 2020

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко (к) – Шепелев, Андриевский – Цитаишвили, Леднев, Вербич – Супряга

Львив: Литовченко – Челич, Кравчук, Михуби, Клименчук – Айнсалу, Борзенко (к) – Грисьо, Кошман, Фелипе – Нич

По сравнению с матчем против АЗ Мирча Луческу выпускает 6 новых футболистов в стартовом составе. Сирота, Шепелев, Андриевский, Цитаишвили, Вербич и Леднев выходят вместо Караваева, Сидорчука, Шапаренко, Жерсона, Де Пены и Буяльского, четверо из которых могут выйти на замену. Отмечаем появление в запасе потенциального дебютанта Артема Кравца и Цыганкова, который восстановился от загадочной травмы.