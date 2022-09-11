Динамо номинально принимает Львов, играя на его поле в 4 туре чемпионата Украины. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24" в данной новости.

Команда Луческу после 5 поражений подряд стремится набрать первые очки в УПЛ 2022/23, чтобы выбраться из необычного для себя последнего места. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Львов на "Футбол 24", стартует в 17:00. Киевский клуб неизменно побеждал муниципалов 7 игр подряд, а выигрывал всегда, кроме одного случая (поражение дома еще в 2018 году с Хацкевичем во главе).

Динамо – ФК Львов: анонс и прогноз на матч УПЛ

После тяжелой игры на поле Фенербахче в ЛЕ, где киевляне потеряли ничью на 90+3 минуте, в стартовом составе видим сразу 5 перестановок. Вместо травмированных Бущана и Шапаренко вышли Бойко и Шепелев. Кроме того, Луческу полностью поменял фланги обороны. Вивчаренко с Тымчиком в основе, Дубинчак и Кендзера присели на скамью запасных. Также возвращается после отравления Забарный, играющий вместо Сироты.

Динамо: Бойко – Тымчик, Бурда, Забарный, Вивчаренко – Шепелев, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Гармаш