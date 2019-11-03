Динамо – Львов: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 13-го тура УПЛ принимает Львов. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо за несколько дней прошло путь от позора до триумфа, расписав сенсационную ничью с Карпатами и уверенно выбив Шахтер из Кубка. Неудача с львовянами почему-то была воспринята болельщиками и экспертами фаталистически – будто роковой автогол Шабанова пришёл за грехи в равном первом тайме и за низкую реализацию во втором. При этом 24 удара по воротам, перекладина, штанга, попадание в руку и ряд 100-процентных моментов забывались – как и этот результат, ведь дальше случился суперматч против "горняков", в котором киевляне красиво вынесли соперника.

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Победа в Классическом выделяется на фоне других успешных матчей под руководством Алексея Михайличенка. Динамо эффективно прессинговало на чужой половине поля и забыло о банальных лонгболлах как средстве быстрого преодоления центральной зоны – "бело-синие" неплохо комбинировали и разрывали Шахтер на контратаках через две-три передачи низом. С позиционным наступлением проблем немного больше, но главным минусом является низкая реализация – моментов у динамовцев достаточно, а вот результативность остаётся невысокой. Именно из-за этого и случилась ничья с Карпатами и именно на этот факт может надеяться Львов.

Статистика противостояния Динамо со Львовом

Всего: 9 матчей, 6 побед Динамо, 1 ничья, 2 победы Львова, разница мячей 13-6.

В Премьер-лиге: 9 матчей (+6, =1, -2, 13-6)

На тренерском мостике "горожан" произошла ожидаемая ротация. Команда под руководством Владимира Мазяра не выиграла ни одного из шести матчей УПЛ (при четырёх поражениях), забив всего один гол и вылетев из Кубка от Миная – таким образом, единственным успехом уже бывшего наставника стала кубковая победа над Буковиной. Новым коучем стал Эгише Меликян, с которым каменская Сталь вылетала из элиты – впрочем, армянский специалист мало что мог изменить в той ситуации. Одним из лучших матчей "сталеваров" под его началом стала битва с Шахтером, который забил победный гол аж на 90+6-й минуте – то есть, выжимать максимум из слабых коллективов в поединках против грандов Меликян умеет. Этой мыслью "горожане" и богатеют.

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В последнее время Львов играл в слишком простой и медленный футбол, как для команды с кучей бразильцев. Да, в кадровом плане этот коллектив явно не равен тому, который бил Динамо в прошлом сезоне, однако он и не настолько слаб, чтобы идти на последней позиции в турнирной таблице – проблема исключительно игровая. Юрий Бакалов в своё время начинал работу во главе "горожан" со ставки на надёжность позади, постепенно добавив и в атаке; возможно, так будет действовать и Меликян, который имеет реноме кризисного менеджера. В любом случае, сегодня Львову будет очень трудно, хотя назначение нового тренера всегда добавляет футболистам мотивации.

Предыдущий матч. 03.08.2019. 2-й тур Чемпионата Украины-2019/2020

Львов – Динамо – 0: 3

Голы: Буяльский, 45+1, 45+3, де Пена, 52

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда, Бойко, Кадири, Буяльский (Динамо Киев)

Дисквалифицированы: Ренан Абнер – Шепелев

Ориентировочные составы на матч Динамо – Львов

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Караваев, Цыганков, де Пена – Соль

Львов: Сарнавский – Квасный, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Приймак – Богунов, Пернамбуко, Педро – Шина

"Изюминки" матча:

– Действующая голевая серия Динамо в УПЛ началась 28 апреля этого года именно в матче со Львовом и продолжается 19 игр (34 мяча).

– безвыигрышный сериал Львова в УПЛ продолжается уже 7 матчей (2 ничьи и 5 поражений).

– Безголевая гостевая серия Львова в УПЛ продолжается 271 минуту.

– 420-й домашний матч Динамо в УПЛ, в том числе 40-й при Алексее Михайличенко.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Львов пока слишком слаб, чтобы тягаться с Динамо, хотя вряд ли киевлянам будет уж очень просто. "Горожане" закроются и заставят соперника долго и скучно ломать собственную оборону – правда, неделю назад Десна сломала её сопротивление за 56 секунд первого тайма. Так или иначе, победу должно одержать Динамо. Любой другой результат станет огромной сенсацией.

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