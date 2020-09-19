Динамо довольно неоднозначно стартовало в новом сезоне, но позитив пока существенно превосходит над негативом. В первую очередь, радуют результаты команды – в Суперкубке победили Шахтер, а в квалификации ЛЧ прошли АЗ. В чемпионате же киевляне начали с разгромной победы над Олимпиком, однако во втором туре подопечные Мирчи Луческу расписали нулевую ничью с Десной – и в этом матче ярко проявились минусы "бело-синих".

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Главным из них остаётся прерывистость – динамовцы стабильно играют ниже своего уровня около 35-40 минут поединка. Правда, в первых матчах Луческу этот недостаток принимал вид катастрофического обвала статистических показателей (прессинг, темп, точность передач и т.д.), но с АЗ киевляне уже не проваливались – просто нервничали и действовали слишком осторожно.

Достаточно большим остаётся количество потерь мяча в последней трети, не всё идеально в переходных фазах – в больших матчах Луческу старается просто ограничить их количество. "Бело-синие" стараются долго готовить свои атаки, однако конвертация в моменты пока далека от идеальной (относительно своего уровня). Впрочем, это уже мелочи, которые со временем могут исчезнуть, да и определяющими они только являются для топ-матчей.

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Зато Динамо существенно прибавило в контроле мяча, интенсивности единоборств, точности и количестве передач вперед, да и реализацию трудно назвать слабой – Десне откровенно повезло с тремя штангами. Самое главное, в каждом матче заметна адекватная идея, которая соответствует возможностям команды. Это очень серьёзный прогресс. Как бы вы ни относились к персоне Мирчи Луческу, но положительное тренерское влияние ощущается.

Разобранный Шальке вчера приехал в Мюнхен и получил восемь голов от Баварии. Нечто похожее может произойти в любом матче Львова на старте нового сезона – собственно, Колос неделю назад забил в ворота "горожан" четыре мяча. У Георгия Цецадзе изменилось едва ли не 90% состава, новички пришли из не самых авторитетных футбольных дивизионов, а первый тур и всю паузу на матчи сборных игроки пропустили из-за вспышки COVID-19 в команде. В клубе всё настолько туманно, что Львов могут перевезти в другой город – например, в Тернополь. Всё это не добавляет игровой прочности, поэтому сегодня львовянам нужно хорошенько помолиться. В Киеве им понадобится помощь всех святых.

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Кадровая ситуация

У Львова нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, а вот у Динамо – кадровая катастрофа в обороне. Бурда повредил ахилл и вылетел на полгода, Попов залечивает ангину, а у Тимчика травма приводящей мышцы бедра – все трое не смогут помочь киевлянам. Шабанов и Вантух также не сыграют – Мирча Луческу отправил их набирать форму с молодёжкой.

Перед матчем против АЗ проблемы возникли у Цыганкова, но он уже вернулся в общую группу. Впрочем, тренерский штаб при любых условиях сегодня бы обратился к ротации, ведь впереди важнейший матч против Гента.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Львов

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андриевский – Цитаишвили, Буяльский, Вербичи – Супряга

Львов: Пеньков – Челич, Махмутович, Михуби, Клименчук – Айнсалу, Борзенко – Грисьо, Кошман, Богунов – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Спасти Львов от разгрома могут только разбалансированность состава киевлян, эксперименты Мирчи Луческу или обычная ненастроенность "бело-синих". Впрочем, даже при таких условиях Динамо должно переехать "горожан", ведь подопечных Георгия Цецадзе, при всём уважении, пока трудно назвать командой – это набор футболистов, который присматривается друг к другу. Возможно, сегодня они удивят, но логика подсказывает, что чуда не произойдёт.

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