Динамо летом постарается подписать хорватского форварда – предыдущая попытка сорвалась в последний момент
"Бело-синие" вернутся к покупке хорватского нападающего в ближайшее трансферное окно.
Как известно, зимой Динамо пыталось подписать нападающего. Одним из кандидатов был 25-летний форвард хорватской Горицы Кристиан Ловрич – Мирча Луческу лично был заинтересован в приобретении футболиста.
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Хорваты хотели за своего футболиста 5 млн евро, однако украинский клуб хорошо торговался. В итоге боссы Горицы были готовы отпустить Ловрича за 2,8 миллиона евро, однако Динамо хотело снизить сумму трансфера до 2,5 миллиона. В результате трансферное окно закрылось и Ловрич остался в Горице.
По сообщению издания Meta Rating, румынский наставник "бело-синих" и в дальнейшем хочет видеть Ловрича в своем составе, поэтому Динамо летом продолжит переговоры с Горицей, чтобы игрок в следующее межсезонье все-таки перешел в состав украинской команды.
К слову, в текущем сезоне Ловрич провел за свою команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро. Контракт футболиста с хорватским клубом действует до 31 мая 2023 года.
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