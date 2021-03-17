Как известно, зимой Динамо пыталось подписать нападающего. Одним из кандидатов был 25-летний форвард хорватской Горицы Кристиан Ловрич – Мирча Луческу лично был заинтересован в приобретении футболиста.

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Хорваты хотели за своего футболиста 5 млн евро, однако украинский клуб хорошо торговался. В итоге боссы Горицы были готовы отпустить Ловрича за 2,8 миллиона евро, однако Динамо хотело снизить сумму трансфера до 2,5 миллиона. В результате трансферное окно закрылось и Ловрич остался в Горице.

По сообщению издания Meta Rating, румынский наставник "бело-синих" и в дальнейшем хочет видеть Ловрича в своем составе, поэтому Динамо летом продолжит переговоры с Горицей, чтобы игрок в следующее межсезонье все-таки перешел в состав украинской команды.

К слову, в текущем сезоне Ловрич провел за свою команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро. Контракт футболиста с хорватским клубом действует до 31 мая 2023 года.

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