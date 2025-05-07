По данным INSIDE UPL, 26-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес не входит в планы тренерского штаба Александра Шовковского. Поэтому летом Динамо будет делать все, чтобы избавиться от прав на игрока.

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Сейчас Рамирес играет в аренде за Тигре из Аргентины, который имеет опцию выкупа контракта нападающего. Воспользуется ли клуб ею, пока неизвестно.

Динамо подписало Рамиреса в 2021 году. В киевской команде он так и не заиграл, а выступал в аренде за Спортинг Хихон, Слован Братислава, Атлетико Насионал из Колумбии.

В нынешнем сезоне форвард провел за Тигре во всех турнирах 7 матчей без результативных действий. Контракт Эрика Рамиреса с Динамо рассчитан до 30 июня 2026 года.

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