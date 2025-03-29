Матч Рух – Динамо завершал игровую программу субботы. До этого победы одержали Александрия и Шахтер, поэтому киевляне были обязаны побеждать, чтобы удержать отрыв от главных конкурентов. В стартовом составе "бело-синих" отметим отсутствие Бражко – Владимир остался в запасе, тогда как Михайленко вышел в опорной зоне вместе с Шапаренко.

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Динамо ожидаемо захватило контроль над игрой, но ударов было немного, разве что Ярмоленко пробил намного выше ворот на 5-й минуте. А на 11-й минуте киевляне повели в счете. Шапаренко подключился к атаке на левом фланге, отдал на линию штрафной Буяльскому, а капитан киевлян шикарным разрезным пасом вывел Ваната один на один с вратарем. Лучший бомбардир УПЛ не промахнулся – 0:1!

Рух ответил ударом Притулы из-за пределов штрафной – мяч пролетел в нескольких метрах от правой стойки. Динамо же продолжало контролировать ситуацию и забили второй раз на 30-й минуте. Получилось также красиво: затяжная атака киевлян, Ярмоленко отдал скрытую передачу пяткой, Шапаренко едва успел догнать мяч на линии и вернуть на Андрея. Ярмола сразу навесил на дальнюю штангу, где замыкал Буяльский в падении. Ледвий совершил сейв, но мяч успел пересечь линию ворот – 0:2!

После этого матч успокоился – киевляне не спешили в атаку, а у Руха не очень получалось впереди. Буяльский и Ванат едва не оформили еще один шедевр после розыгрыша углового – Виталий в касание отдал с левого края штрафной в центр, а Владислав не сумел нормально попасть по мячу (также в касание). Первый тайм так и завершился со счетом 0:2 в пользу Динамо. На старте второй половины Попов неудачно приземлился после верховой борьбы, но сумел продолжить игру. Рух большими силами пошел вперед, но Дидык не сумел головой направить мяч в сторону ворот из пределов вратарской. Нещерет спас после классного удара Пидгурского через себя (без падения).

Динамо начало играть на контратаках, подлавливая Рух, который все большими силами шел вперед отыгрываться. Тройная замена у киевлян: вместо Ваната, Буяльского и Шапаренко на поле вышли Герреро, Пихаленок и Рубчинский. "Бело-синие" перешли в эконом-режим, ведь команде уже через 3 дня снова играть с Рухом, теперь в 1/4 финала Кубка Украины. Но даже несмотря на это киевляне едва не сделали преимущество разгромным – Михавко пытался сыграть на добивании после не очень удачного сейва Ледвия, но немножко не успел. В итоге, Динамо удержало уверенную победу.

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