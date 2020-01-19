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Динамо – Легия – 1:1 – видео голов и обзор матча

19 января 23:09 240 Читати українською
Динамо – Легия – 1:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Легия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Киевское Динамо сыграло вничью с польской Легией на сборах в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Легия.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 1
1
Легия
16:00 19:01:2020
завершено
 

Товарищеский матч 19 января 2019

Динамо – Легия – 1:1

Голы: Цитаишвили, 45 – Антолич, 13

В первом матче на зимних сборах киевское Динамо не сумело обыграть Легию. Более того, именно поляки забили первыми, а за киевлян ответил Цитаишвили.

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Свой следующий матч в турецком Белеке команда Михайличенко проведет уже завтра, 20 января, против Нефтчи. Игра с вице-лидером чемпионата Азербайджана стартует также в 16:00.

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