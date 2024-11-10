Динамо обыграло Полесье (2:1) в рамках 13-го тура УПЛ. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Центральный матч тура немного не оправдал ожидания. Точнее, Полесье не оправдало ожидания. Динамо не стушевалось перед стартовым давлением соперника и в дальнейшем без спешки контролировало игру, постепенно наращивая свое преимущество.

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Ключевой стала середина первого тайма, когда киевляне на протяжении пяти минут забило два гола. Сначала Дубинчак и Шапаренко организовали выпад, который завершился передачей Николая под удар Ванату. Влад в касание отправил мяч под дальнюю стойку ворот Волынца.

Не успело Полесье оправиться, как снова проблемы. После прострела с правого фланга Смоляков сыграл рукой в пределах своей штрафной площади. Виталий Романов этого не увидел, но после остановки игры VAR позвал рефери к монитору. Всего несколько секунд понадобилось, чтобы принять решение назначить пенальти. Исполнять 11-метровый взялся Ярмоленко, уверенно забив свой 110 гол в УПЛ.

Ну и чтобы уж максимально усложнить задачу своей команде, Богдан Михайличенко организовал себе удаление. Защитник Полесья получил две желтые карточки, между которыми прошло всего шесть минут. Сначала сорвал атаку фолом против Кабаева, а затем грубо сфолил против Буяльского.

Это максимально убило интригу на второй тайм. У гостей осталось мало ресурсов, чтобы противостоять фавориту, а Динамо имеет такой календарь, что не было никакого смысла форсировать события, имея такое преимущество. Вот и имеем, что самым опасным моментом стал опрометчивый пас Дячука на Бущана, которого запрессинговал Назаренко. Георгий успел выбить.

Киевляне ответили атакой с ударом Шапаренко. Голкипер и тут потянул, а защитники устроили суматоху. К счастью для Полесья, все обошлось. После этого игра напрочь успокоилась, а тренеры и без того невысокий темп сбили заменами. Только на 76 минуте прекрасную возможность упустил Тымчик. После прострела от Дубинчака Александр пробил значительно выше ворот, хотя позиция была более чем комфортной.

Сыграть "насухо" Динамо не смогло. В конце матча Попов в подкате выбил мяч на угловой, исправляя ошибку Попова. Эмоционально отпраздновал свое удачное действие. Что ж – рано. После подачи мяч попал в пах Дячука, и отскочил к Гуцуляку, который и переправил в сетку. Киевляне сразу же ответили третьим голом, но Герреро находился в офсайде.

Финальный свисток зафиксировал победу Динамо, которое вернуло себе лидерство (у Александрии также 32 очка). Полесье осталось на четвертом месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 22 зачетных пункта.