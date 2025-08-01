Состоялись последние матчи в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Результаты и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 2-й раунд квалификации, ответные матчи

Арис – Араз – 2:2 (первый матч 1:2)

Голы: Фабиано, 62, Мончу, 90 – Боли, 11, Ф. Силва, 38 (пен.)

Удаление: Игор Рибейро, 52 (Араз)

Лозанна – Вардар – 5:0 (первый матч 1:2)

Голы: Дусенне, 16, Кали Сене, 33, 45+2, Айдини, 55, Траоре, 84

Ягеллония – Нови Пазар – 3:1 (первый матч 2:1)

Голы: Пулулу, 50, 73 (пен.), Романчук, 90+4 – Абдуллахи, 85

Валюр – Жальгирис Каунас – 1:2 (первый матч 1:1)

Голы: Омарссон, 45+4 – Чогадзе, 38, Беншаиб, 51

Жилина – Ракув – 1:3 (первый матч 0:3)

Голы: Дюриш, 13 – Макух, 37, Брунес, 52, Диаби-Фадига, 72

Рапид – Дечич – 4:2 (первый матч 2:0)

Голы: Даль, 17, Радулович, 27, Вайксельбраун, 69, Мбуйи, 71 – Стрикович, 60, Секулович, 82

Викингур Рейкьявик – Влазния – 4:2 после дополнительного времени (первый матч 1:2)

Голы: Гафстейнссон, 10, Гансен, 55, 86, Торкельссон, 94 – Балай, 26, 85 (оба – пен.)

Удаление: Тафили, 112 (Влазния)

Данганнон – Вадуц – 0:3 после дополнительного времени (первый матч 1:0)

Голы: Гаммерих, 79, Эберхард, 105+3, Гаслер, 120+2

Удаление: Келли, 44 (Д)

Динамо Тирана – АК Эскальдес – 1:1 (первый матч 2:1)

Голы: Забергья, 18 – Берланга, 49

Удаления: Гассама, 52 – Андраде, 77

Клаксвик – Раднички 1923 – 1:0 (первый матч 0:0)

Гол: Клеттскард, 39

Линфилд – Жальгирис – 2:0 (первый матч 0:0)

Голы: Фицпатрик, 6, Оффорд, 33

Нереализованный пенальти: Шилдс, 22 (Л)

Флориана – Баллкани – 1:1 (первый матч 2:4)

Голы: Велла, 38 – Адетунджи, 45+1

КФ Эгнатия – Динамо Минск – 1:0 (первый матч 2:0)

Гол: Селмани, 77

Хайдук – Зира – 2:1 после дополнительного времени (первый матч 1:1)

Голы: Кровинович, 19, Бенрагу, 95 – Джибрилла, 90+3

Удаление: Гуима, 77 (З)

Шэмрок Роверс – Сент-Джозефс – 0:0 (первый матч 4:0)

Араз даже в меньшинстве удержал минимальное преимущество над Арисом, а Лозанна дома не оставила мокрого места от Вардара. Ягеллония уверенно прошла Нови Пазар, наказав сербов за провокации фанатов недельной давности. Интересны авторы голов. Дубль положил анголец Афимико Пулулу, который стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша ЛК и фигурировал среди трансферных целей Динамо. Довершил победу бывший украинец Тарас Романчук, который уже давно взял польский паспорт.

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Жальгирис Каунас с голом экс-вингера донецкого Олимпика Темура Чогадзе дожал Валюр. Дуэль Жилины и Ракува могла стать дерби украинцев, однако не сложилось. Никита Келембет просидел в запасе словаков, а Влад Кочергин не может помочь партнерам из-за тяжелой травмы. Они пока легко справляются сами – Ракув разбил Жилину с общим счетом 6:1.

Рапид также "теннисно" одолел Дечич (здесь в целом 6:2), Пара Динамо Тирана – АК Эскальдес была жесткой. Удаления в составе обеих команд, дальше шагают албанцы. Сербия на этом этапе понесла еще одну потерю – Раднички уступили фарерскому Клаксвику.

Линфилд в родных стенах оформил проход Жальгириса. Флориана же не смогла компенсировать гостевое поражение от Баллкани. К счастью, постепенно из еврокубков вылетают и белорусы – минское Динамо было жалким против Эгнатии. Шэмрок Роверс разбил Сент-Джозефс неделю назад, а сегодня в Дублине решил бездельничать.

В трех парах победителя определило дополнительное время. Викингур, Вадуц і Хайдук были сильнее Влазнии, Данганнона и Зиры соответственно.

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