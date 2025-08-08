Хозяева активно начали игру и быстро создали острый момент, однако защитники Динамо вовремя нейтрализовали угрозу. На 9-й минуте шанс отличиться получили уже киевляне – Герреро вышел один на один с голкипером, но переиграть его не сумел.

Динамо сокрушило Рух перед выездом в Лиге чемпионов – киевляне забили пять голов

Впрочем, Динамо все же открыло счет на 21-й минуте – Михавко воспользовался суматохой после углового. Сразу после перерыва Холод срезал мяч в собственные ворота – 0:2. На 65-й минуте Буяльский отличился после перехвата в штрафной площади соперника. Четвертый мяч оформил Брагару, замкнув передачу Герреро. На 80-й минуте Яцык довел дело до 0:5, добив после сейва вратаря. Хозяева ответили лишь в конце – на 89-й минуте Фаал забил головой после подачи Эдсона.

В итоге финальный свисток зафиксировал более чем убедительную победу Динамо 5:1. Впереди – ответный матч Лиги чемпионов против Пафоса.

"Легкої кавалерії замало, потрібні "Абрамси": про шкоду дрібних порізів Шахтаря, летюче Полісся і перевантажене Динамо