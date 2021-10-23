"За Гармаша очень рад. Мы купили нападающих, а играет Гармаш. Ему можно только поаплодировать. Он хочет играть в футбол и неважно на какой позиции.

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Да, есть нюансы, раньше Денис разговаривал с судьями, но он всегда выходил и переживал за результат и клуб. Если бы было что-то не так, он бы не играл. Мистер ему доверяет и Гармаш его не подводит.

Относительно Супряги... Ему нужно в психологическом плане себя настроить. Если нападающий долго не забивает, то у него в голове творится бардак. Главное держать себя в определенных рамках и не давать психологии взять над собой верх. Нужно забить первый гол, он самый сложный, потом уже идет легче. Я считаю, ему надо просто успокоиться, собраться, выйти и доказать. Он очень хороший футболист: быстрый, техничный, есть голова. Просто ему нужно пересмотреть отношение к себе в плане психологии", – сказал Беседин в комментарии Sportarena TV.

Напомним, Артем не может помочь Динамо из-за тяжелой травмы, полученной на Евро-2020 в матче против Швеции.

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