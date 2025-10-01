В четверг, 2 октября, Динамо начнет свой путь в Лиге конференций матчем против Кристал Пэлас. Где смотреть игру – подскажет "Футбол 24".

Динамо встретится с Кристал Пэлас в рамках первого тура Лиги конференций. Поединок состоится на Арене Люблин в Польше 2 октября. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19.45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Динамо – Кристал Пэлас? Игру можно будет просмотреть на медиасервисе MEGOGO при наличии активной подписки.

Для Динамо это первый в истории клуба матч в Лиге конференций, тогда как Кристал Пэлас вообще впервые попал в еврокубки. После матча против "орлов" киевлянам предстоит сыграть еще с Фиорентиной, Зрински, Омонией, Ноа и Самсунспором на этапе лиги. Первые 8 команд турнирной таблицы по итогам этого этапа попадут в 1/8 финала, а места с 9 по 24 включительно разыграют между собой еще 8 мест в плей-офф.

