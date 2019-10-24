Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамо принимает Копенгаген в 3-м туре ЛЕ. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча Лиги Европы 2019/20 смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Копенгаген на "Футбол 24", стартует в 22:00 по киевскому времени. Играют лидеры группы, набравшие по 4 очка и еще не проигрывавшие. Команда Михайличенко подходит к отчетной встрече с длительной сухой серией – 7 матчей во всех турнирах (664 минуты), 6 побед (5 подряд в УПЛ), одна ничья и разница голов 14:0. Копенгаген, как и киевляне, занимает 2-е место, но отстает от лидера на 4 очка. Форма команды Сольбаккена в Суперлиге Дании не впечатляет – за последние 6 туров лишь 2 матча выиграли, а 3 проиграли. При этом действующие чемпионы не без проблем обыграли только двух аутсайдеров дома, а на выезде проиграли три раза подряд.

Динамо – Копенгаген анонс матча Лиги Европы

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Цыганков, Шепелев, Сидорчук (к), Де Пена – Вербич – Беседин

Запасные: Кучерук, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Цитаишвили, Жерсон, Соль

Копенгаген: Юнссон – Бартолец, Нельссон, Папаяннопулос, Овьедо – Фальк-Йенсен, Зека (к), Стаге, Фишер – Сантос, Сотириу

Запасные: Грютебуст, Варела, Бенгтссон, Томсен, Дарами, Бьель, Бендтнер

Динамо – Копенгаген: составы и онлайн-трансляция матча ЛЕ 24 октября 2019