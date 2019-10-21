Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Лиги Европы

Динамо примет Копенгаген в третьем туре группового турнира Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на игру и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Лиги Европы Динамо – Копенгаген состоится 24 октября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Динамо – Копенгаген, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Динамо подходит к игре фаворитом матча. Специалисты букмекерской конторы Марафон победу вице-чемпиона Украины оценивают коэффициентом 1,99. Ничья считается серьезным успехом для датчан – на нее принимают ставки с коэффициентом 3,48. А вот победа Копенгагена является наименее вероятным итогом встречи, ведь 3 очка гостей оцениваются в 4,25.

Напомним, после двух туров группового этапа Лиги Европы 2019/20 Копенгаген и Динамо набрали по 4 очка, но именно датчане возглавляют группу B благодаря лучшей разнице мячей. Лугано и Мальме имеют в своем активе по одному зачетному пункту и замыкают турнирную таблицу квартета.

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