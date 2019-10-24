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Динамо – Копенгаген: где смотреть матч Лиги Европы

09:27 267 Читати українською
Динамо – Копенгаген: где смотреть матч Лиги Европы
Динамо – Копенгаген: где смотреть матч Лиги Европы 24 октября 2019

Динамо примет Копенгаген в третьем туре группового турнира Лиги Европы 2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Лиги Европы Динамо – Копенгаген состоится 24 октября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы

Поединок Динамо – Копенгаген онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, после двух туров группового этапа Лиги Европы 2019/20 Копенгаген и Динамо набрали по 4 очка, но именно датчане возглавляют группу B благодаря лучшей разнице мячей. Лугано и Мальме имеют в своем активе по одному зачетному пункту и замыкают турнирную таблицу квартета.

Интересно, что обе команды занимают 2 место в своем чемпионате – правда, Копенгаген уступает лидеру 4 очка, тогда как Динамо отстает от Шахтера на 10 пунктов.

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