Динамо – Колос: стартовые составы и видеотрансляция матча УПЛ – Шабанов и Шкурин в основе
Динамо в рамках 6-го тура УПЛ принимает Колос. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 6-го тура УПЛ Динамо – Колос начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "2+2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Видеотрансляция доступна в этой новости.
Динамо – Колос: анонс матча УПЛ
Стартовые составы
Динамо: Бойко – Кендзёра, Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Шкурин
Запасные: Нещерет, Вербич, Шепелев, Рамирес, Леднев, Гармаш, Караваев, Тымчик, Сирота
Колос: Маханьков – Золотов, Павловец, Петров, Черноморец – Милько, Задоя – Чурко, Костышин, Сантос – Ситчинава
Запасные: Фесюн, Саків, Ром, Нгамба, Богданов, Данфа, Нуриев, Сорокин, Лысенко
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