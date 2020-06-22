Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ – Цитаишвили сохраняет место в основе

Динамо принимает Колос в 27 туре чемпионата Украины. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Колос на "Футбол 24", стартует в 19:30. Команда Костишина проиграла 6 подряд поединков УПЛ, но и так претендует на выход в Лигу Европы. Киевляне выиграли 3 предыдущих матча во всех турнирах минимум с разницей в 2 гола. После победы Зари динамовцам некогда расслабляться. Команда Михайличенко опережает луганский клуб по личным встречам, но борьба за второе место закрутится с новой силой в случае потери очков против главного аутсайдера топ-шестерки.

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В то же время гости – не такая уж простая команда, в чем уже убедился тот же Шахтер, который неделю назад провел с Коваливкой худший матч сезона по количеству попаданий в створ. Более того, по ожидаемым голам Колос переиграл "горняков" 2:1, и это должно быть замечательным предостережением для его нынешнего соперника.

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Михайличенко сохраняет стартовый состав из предыдущего матча УПЛ против Зари за исключением травмированного Сидорчука, которого номинально меняет Вербич, а на самом деле в опорной зоне будет играть Андриевский. Интересно, что вице-капитан киевлян Цыганков, восстановившись от повреждения, в третьей игре подряд остается в запасе с первых минут.

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Цитаишвили, Буяльский (к), Вербич – Русин

Колос: Волынец – Ефремов, Петров, Гавриш (к), Емец – Милько, Богданов – Ильин, Морозко, Костышин – Лысенко