Колос после своего появления в УПЛ стал грозой авторитетов, особенно успешно ковалёвцы выступали против Динамо. В предыдущем чемпионате они расписали с киевлянами выездную ничью (2:2) и довели кубковую встречу до серии пенальти, а в финале сезона 2019/20 подопечные Руслана Костышина били гранда со счетом 2:0 – "бело-синие" тогда чуть не пролетели мимо Лиги чемпионов. Были и поражения, но столичный коллектив побеждал "земледельцев" с огромными нервами и скандалами. Впрочем, первые и последние встречи завершились разгромным победами динамовцев.

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Именно поэтому сегодняшний поединок можно назвать центральным в туре, вот только по игре нынешний Колос не производит впечатление опасного соперника для грандов. Ковалёвцы за 4 предыдущих матча набрали всего 5 очков, с горем пополам преодолев Металлист 1925 и расписав ничью с Рухом и Вересом – и во всех этих матчах соперник выглядел лучше. О вылете от Караганды в Лиге конференций даже вспоминать не хочется – 11-я команда Казахстана едва не выиграла на выезде и успешно держала Колос на дистанции дома, чтобы потом сгореть в чемпионате со счетом 1:8.

Футбол Колоса оказался настолько слабым, что в перерыве поединка против Руха главный тренер задумался об отставке. Значительно лучше "земледельцы" сыграли неделю назад с Александрией, устроив качели с кучей моментов, однако в этом матче они вообще проиграли. В целом, коллектив очень невнятно выглядит в оборонной работе, а в атаке ковалёвцы явно страдают от кризиса идей – все сводится к банальным кроссам, дальним ударам и попыткам обыгрыша на дриблинге.

С такими проблемами надеяться на очередную достойную битву с Динамо трудно, однако киевлянам не стоит считать очки еще до матча. Во-первых, Колосу, при всех проблемах, еще и сильно не везло – ковалёвцы забили всего 2 гола, но наиграли на 5,29 ожидаемых. Во-вторых, "бело-синие" в нынешнем чемпионате уже пробовали переиграть явного аутсайдера одной ногой, демонстрируя низкий темп и позволяя сопернику завершать контратаки ударами из пределов штрафной – в итоге чемпион расписал ничью с Ингульцом. Сегодня же допускать подобную осечку недопустимо, ведь Шахтер идет всего в одном зачетном балле позади.

В предыдущем туре динамовцы показали умение делать выводы из собственных неудач, уничтожив Десну в матче за первое место УПЛ. Черниговцы до матча против киевлян выглядели мощно по всем параметрам, разнообразив свои атаки и усилив прессинг, но подопечные Мирчи Луческу не оставили от северян и мокрого места, забив четыре гола и сокрушив соперника по всем статистическим показателям.

Динамо доминирует благодаря качественному контролю мяча, раскатывая множество подготовительных передач в очень высоком темпе (6-7 пасов за одно владение) – это провоцирует щели в обороне украинских середняков. Чемпионы уверенно их атакуют, создавая большое количество моментов из пределов штрафной. Как следствие, в первых 5 турах УПЛ "бело-синие" заслуженно стали лучшей командой – у них больше ожидаемых голов (11,76), всего реальных (12) и меньше пропущенных (2 при 2,89 ожидаемых).

Сегодня динамовцам необходимо закрепить стартовый успех победой, чтобы отправиться в сборную и со спокойной душой начать тяжелый осенний этап сезона. Побеждать необходимо любой ценой, ведь Шахтер сегодня поблажки не даст – у "горняков" впереди матч с Минаем. Да и у Десны с Ворсклой меньше всего на 1-2 зачетных балла.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Бущан, Попов, Супряга, Бурда, Беседин, Каргбо – Новак, Волынец

Ориентировочные составы на матч Динамо – Колос

Динамо: Бойко – Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Антюх – Гармаш

Колос: Маханьков – Ром, Гавриш, Петров, Сак – Богданов, Милько – Чурко, Костышин, Сантос – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Динамо – однозначный фаворит. Прямо сейчас киевская команда является сильнейшей в УПЛ как по статистическим показателям, так и по тактической организации, чего не скажешь о Колосе. Ковалёвцы проседают во всех фазах игры и даже с аутсайдерами УПЛ выглядят невыразительно. Надеяться на отсутствие надлежащей настройки со стороны киевлян наивно – после Ингульца чемпион уже не будет играть вальяжно.

Учитывая вышеуказанные факторы, следует поставить на уверенную победу "бело-синих".

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