В течение последнего месяца фанаты следили за еврокубковыми мидуиками, но хорошего не должно быть много. ЛЧ и ЛЕ ушли на короткую паузу, позволив Украине провести четвертьфинал Кубка – и нынешние пары, к сожалению, выглядят довольно бледно. В графике нет ни одного топ-матча, и только битва Динамо с Колосом выделяется на общем фоне. Да, здесь будет именно битва.

Динамо – Колос рассудит Шурман: УАФ объявила арбитров на матчи 1/4 финала Кубка Украины

Ковалёвцы проводят всего второй сезон в УПЛ, но они уже успели стать ночным кошмаром динамовцев. Из пяти поединков киевляне выиграли три, однако только одна победа прошла спокойно – во всех остальных пылал огонь. Даже разгром 0:4 в дебютной встрече произошел при равном первом тайме и увенчался скандальными удалениями и пенальти. Крайний матч на НСК Олимпийский "бело-синие" едва не проиграли (и там тоже начудили арбитры), а в последнем туре прошлого сезона Колос уверенно переиграл Динамо и едва не опустил гранда на третье место. В декабре же команды расписали развеселые 2:2 с голом Антюха в стиле Месси – там произошел новый судейский скандал.

Словом, противостояние Динамо и Колоса никогда не было скучным. Тем более оно не будет таким в битве за полуфинал Кубка. Это очевидно уже из заявлений Руслана Костышина – наставник ковалёвцев заявил, что сегодня у его команды будет шанс реабилитироваться за поражение от Руха. Кроме того, главный тренер не стал скрывать тактику на матч: "необходимо много бегать и бороться" – просто, но эффективно. В этом заключается вся суть Колоса.

На самом деле, за всей лирикой по поводу бойцовских качеств Колоса не следует забывать об очень хороших результатах. Поражение от Руха оборвало пятиматчевую серию ковалёвцев без поражений, в которую поместились ничьи с Шахтером, Динамо, Десной и Александрией. Огромную роль в этих успехах сыграл голкипер Волынец, вытащив 11,61 ожидаемых голов – как следствие, разница между ожидаемыми и реальными пропущенными мячами является рекордной для УПЛ (9,97). Словом, соперник у Динамо очень серьезный.

Подопечные Мирчи Луческу круто начали новый год. Киевляне прорвались в 1/8 финала Лиги Европы, уверенно прибили Олимпик, разгромили Львов и оторвались от Шахтера на четыре зачетных балла – на таком фоне неприятная ничья с Десной при спасительном голе в компенсированное время как-то забывается. Впрочем, в игровом плане Динамо еще очень далеко до идеала. Даже в матче против "горожан" на выходных "бело-синие" имели кучу проблем – они плохо выходили из-под прессинга, слабо продвигали мяч от центрбеков, плохо оборонялись при стандартах и ​​не так много создали в атаке с игры. Часть этих недостатков являются системными. Это провоцирует и будет провоцировать нестабильность в результатах.

Впрочем, переоценивать минусы Динамо тоже не стоит. Киевляне к каждому матчу подбирали правильную тактику и проводили работу над ошибками в следующих поединках – так, если с Брюгге и Десной было много длинных передач в борьбу, то уже в Бельгии и на Арене Львов "бело-синие" положили мяч на землю и нивелировали сильные стороны соперника . Да и само направление в организации игры Динамо выглядит продуманно – при слабости в переходных фазах "бело-синие" стараются избегать их, держа контроль над игрой через затяжное и достаточно осторожное владение.

Очень качественно используют Буяльского и Беседина – Артем в первых четырех матчах провел четыре гола и выловил большую часть длинных передач, а Виталий благодаря умению атаковать зоны и врываться в штрафную дважды забил Брюгге и заработал пенальти со Львовом. Вообще, в позиционной работе динамовцы выглядят очень симпатично – а именно этот аспект отличает высококлассные команды от середнячков УПЛ. Динамо относится к первым.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда, Белуце, Вербич, Попов, Гармаш, Клейтон, Миколенко – Морозко, Чурко

Дисквалифицированы: Костышин, Задоя (Колос)

Не сыграют по другим причинам: Кучерук, Кравченко, Исаенко, Смирный (Колос, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Колос

Динамо: Бойко – Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Беседин

Колос: Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец – Милько – Антюх, Ореховский, Богданов, Хлёбас – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Трудно делать прогнозы на такие матчи. Колос – очень неуступчивый, выносливый и быстрый коллектив, который умеет сводить игру к единоборствам и контратакам. В теории, это не должно быть проблемой для киевлян, ведь они стараются избегать таких ситуаций благодаря качественной работе через пас – впрочем, на практике динамовцы часто сваливаются именно к тому стилю, который предлагает соперник. Так, с Ингульцом, Олимпиком и Десной команда влетала невероятно, агрессивно шла в отбор и борьбу – и это приводило к большим трудностям в матчах.

Словом, у Колоса будут шансы сотворить сенсацию. Проблема заключается в том, что Динамо под руководством Мирчи Луческу начало выигрывать ничейные и проигрышные матчи. Это бывает не всегда, но точно чаще, чем при Хацкевиче и Михайличенко – хотя там скорее были проигрыши в победных матчах. Так или иначе, у киевлян стал ощущаться запас прочности и класс, за который середняки не могут запрыгнуть. Динамовцы научились управлять темпом игры, открывать новые направления передач по ходу встречи и при этом всегда выходят с продуманной тактикой. Команда знает, что и как надо делать на поле – просто иногда заигрывается или страдает от брака.

Учитывая эти факторы, более вероятной кажется тяжелая победа Динамо. Колос не сможет вечно держаться на сейвах Волынца и проблемах соперника – особенно когда речь идет о борьбе за трофеи. Здесь киевляне своего не отдадут.

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