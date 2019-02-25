Динамо – Заря: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 19-го тура УПЛ принимает Зарю. Анонс матча читайте на Футбол 24.

Динамо – Заря

25 февраля, 18:30, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Телетрансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Киевляне возвращаются в чемпионат на фоне двух очень неплохих матчей в Лиге Европы против этого не самого слабого соперника. В поединках против Олимпиакоса стало понятно, каким будет Динамо в последующие месяцы: это заточенная на контрвыпады команда с мощным форвардом штрафной на острие, разрушителем Шепелевым и Буяльским с Шапаренко в качестве катализатора атак в центре. В зависимости от потребностей в этой зоне будут появляться другие игроки (Че Че, Сидорчук, Гармаш), но структура должна остаться именно такой.

Ударный кулак "бело-синих" до сих пор находится на флангах, а вот в обороне неожиданно появилась конкуренция: насколько Шабанов был неубедительным на сборах, настолько же мощно он сыграл с греками. Сейчас Динамо выглядит очень интересно, но только рутина матчей УПЛ позволит понять, действительно ли новая модель Хацкевича такая крутая. Заря станет первым её экзаменатором.

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Для Юрия Вернидуба главной сложностью является подготовка к топ-матчу на фоне отсутствия игрового тонуса. Команда только вернулась со сборов, а значит будет долго входить в игру и трудно её завершать – не очень выгодная картина, учитывая контратакующий стиль луганской команды и уход из клуба Рафаэля да Силвы. Впрочем, можно сделать ставку на длинные подачи, ведь в состав вернулся высокий блудный сын Зари Филипп Будковский. Так или иначе, "чёрно-белым" будет непросто.

За зиму команду покинул не только атакующий хавбек Рафаэль, но и более разрушительный Артём Гордиенко вместе с лидером обороны Александром Сватком. Это не могло не сказаться на защите, которая в 11 контрольных матчах пропустила 11 голов. Такие потери трудно компенсировать, но Заря попыталась, вернув "старую гвардию" – кроме Будкивского, новичками стали Игорь Чайковский, Максим Белый и Никита Шевченко. Лишь 21-летний нападающий Неманья Иванович ещё не появлялся в отечественном инфополе, но это не удивительно – в Сербии он бегал в Первой лиге.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Заря и Динамо в чемпионате провели между собой 39 матчей, из которых 26 выиграли киевляне, 9 завершились вничью и лишь в четырёх играх победу праздновали луганчане.

2. Общий счет противостояния между Зарей и Динамо в чемпионате – 81:26 в пользу "бело-синих".

3. Наиболее результативный матч между Зарей и Динамо был сыгран в первом круге прошлого сезона. Тогда в Запорожье команды расписали феерическую ничью – 4:4.

4. Самая крупная победа Зари над Динамо была зафиксирована в сезоне 2013/2014 – тогда в первом круге на стадионе "Авангард" луганчане разбили киевлян со счетом 2:0. Самая крупная победа Динамо над Зарей – 6:1 в Киеве в сезоне 2011/2012 и 0:5 в Луганске в сезоне 2012/2013.

5. В последних шести домашних поединках против Зари киевское Динамо четыре раза победило и дважды проиграло.

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Кадровая ситуация

Динамо точно не может рассчитывать на Владимира Шепелева, который отбывает дисквалификацию. Артём Беседин, Микель Дуелунд и Иосип Пиварич восстанавливаются после травм и операций. Кроме того, перед домашкой против Олимпиакоса проблемы со здоровьем имел Тамаш Кадар, который даже не готовился ко встрече. Степень его готовности на Зарю остаётся под вопросом, но, учитывая форму Шабанова, тренерский штаб вполне может отпустить венгра тренироваться к следующим матчам.

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Юрий Вернидуб серьёзных кадровых проблем перед поединком против Динамо не имеет – все, кого бы он точно не хотел потерять, из клуба уже ушли. Дисквалифицированных в составе "черно-белых" нет, травмированных тоже, так что можно ожидать любых комбинаций футболистов в старте луганской Зари.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Заря

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шапаренко, Буяльский, Гармаш – Цыганков, Соль, Вербич

Заря: Фелипе – Литвин, Билый, Вернидуб, Чеберко – Арвеладзе, Силас – Караваев, Кочергин, Хомченовский – Будковский

Прогноз Футбол 24 – 2: 1

Киевляне в противостоянии против Олимпиакоса выглядели слишком убедительно, чтобы не назвать их фаворитами сегодня. Динамо уже вошло в серьёзный игровой ритм, так что в первых турах вице-чемпионы будут иметь солидное преимущество над соперниками – даже такими сильными, как Заря. Впрочем, не стоит забывать об осеннем ренессансе "бело-синих", когда после эффектных разгромов Ренна и Мариуполя пошли позорные поражения. Команда Хацкевича – это всегда неожиданность.

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Заре будет трудно достичь положительного результата в Киеве. Даже в родных стенах при мощном составе "мужики" не смогли переиграть Динамо, которое тогда летело в крутое пике – сейчас же все будет гораздо сложнее. Конечно, многое решит тактическая модель, которую выберет Вернидуб, но вряд ли она спасет луганчан от поражения. На бумаге киевляне сильнее – осталось подтвердить свой статус на поле.