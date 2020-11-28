Динамо принимает Ворсклу в рамках 11 тура УПЛ. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ворскла на "Футбол 24" начался в 17:00. Команда Луческу вышла на центральный поединок тура в статусе лидера турнирной таблицы (23 очка). Ворскла находится на 3-й позиции (19). Между нынешними соперниками вклинился Шахтер (20). Посреди недели киевляне получили болезненную пощечину от резервистов каталонской Барселоны. А вот подопечные Сачко неплохо провели две последние встречи в УПЛ – ничья с Зарей и уверенная победа над Колосом (3:0).

Динамо – Ворскла: анонс матча УПЛ

Составы команд:

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Де Пена – Вербич

Запасные: Бойко, Белуцэ, Леднев, Караваев, Клейтон, Сирота, Супряга.



Ворскла: Ткаченко – Яворский, Альюн, Якубу – Пердута, Пуцлин, Скляр, Ребенок – Щербак, Кане – Степанюк

Запасные: Исенко, Челядин, Пешич, Дубко, Кравчук, Власов, Гаджук.

Запасные: Исенко, Челядин, Пешич, Чеснаков, Дубко, Кравчук, Власов, Гаджук.

Динамо – Ворскла: видеотрансляция матча УПЛ