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Динамо – Волеренга – 2:1 – видео голов и обзор матча

00:51 10 Читати українською
Динамо – Волеренга – 2:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Волеренга – 2:1 – видео голов и обзор матча

Динамо победило норвежскую Волеренгу в контрольном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Волеренга.

Товарищеский матч

Динамо – Волеренга – 2:1

Голы: Русин, 6, Кравченко, 39 – Финне, 69

Динамо быстро открыло счет благодаря голу Русина, а Кравченко еще до перерыва сумел удвоить преимущество киевлян.

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Финне в середине второго тайма сократил отставание в счете, но на большее футболистов Волеренги не хватило.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Волеренга: Суббота 09 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 1
Волеренга
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Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Товарищеские матчи Волеренга Волеренга Динамо Киев - Волеренга
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