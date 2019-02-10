Динамо – Волеренга – 2:1 – видео голов и обзор матча

Динамо победило норвежскую Волеренгу в контрольном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Волеренга.

Товарищеский матч

Динамо – Волеренга – 2:1

Голы: Русин, 6, Кравченко, 39 – Финне, 69

Динамо быстро открыло счет благодаря голу Русина, а Кравченко еще до перерыва сумел удвоить преимущество киевлян.

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Финне в середине второго тайма сократил отставание в счете, но на большее футболистов Волеренги не хватило.