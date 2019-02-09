Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча онлайн

Динамо и Волеренга встречаются в товарищеском поединке на сборах в Марбелье. Онлайн трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч Динамо – Волеренга стартует в 14:00 по киевскому времени. Ранее на вторых испанских сборах Динамо, которое готовится в плей-офф Лиги Европы, сыграло вничью с шведском Эстерсундом, крупно победило софийский ЦСКА, уступило американскому Нью-Ингленд Революшн и разошлось также сухим миром с другой шведской командой Мальме.

Динамо – Нью-Ингленд Революшн капитан и защита разочаровывают, 3 игрока на плюс, 4 – в минус