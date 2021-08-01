Шахтер в новом сезоне УПЛ уже успел впечатлить новым тренером, новой тактикой и бешеными инвестициями в новичков, которые уже сейчас делают результат. Наблюдать за "горняками" интересно, однако ещё интереснее посмотреть, как подготовился к защите титула действующий чемпион – Динамо. Настоящая битва за золото начинается именно сейчас, во 2-м туре, ведь 1-й киевляне пропустили.

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Подопечные Мирчи Луческу за лето провели сразу три сбора (два в Швейцарии и один в Австрии). Первый из них обошёлся без лидеров, ведь сразу 11 футболистов продолжали выступления в плей-офф Евро-2020 – тренерскому штабу оставалось только проверять молодёжь, резервистов и кандидатов на подписание (всего взяли 29 человек). Традиционно для себя, Луческу проводил подготовку к сезону через большое количество спаррингов – и на первом сборе динамовцы раскатали самые веселые матчи. 4:4 с Базелем, 3:3 с Люцерном, победа 5:0 над Дивонном и ничья 1:1 с Лозанной. Not bad.

На втором сборе от молодёжи осталось всего 4 футболиста, двух из которых недавно арендовали в другие клубы (Дубинчака – в СК, Ваната – в Одессу). К команде присоединились лидеры, с помощью которых удалось одолеть Сьон (2:0), Эвиан (3:0) и Этуаль (2:0). С Серветтом расписали ничью (1:1), а самым интересным оказался поединок с Атлетиком (0:1) – там и состав оказался очень похожим на основной, и главные тенденции в подготовке стали понятными. Наконец, на третьем сборе динамовцы сыграли 1:1 с Унионом и переиграли Газиантеп (3:2), а матч с Вильярреалом сорвался из-за коронавируса в лагере испанцев.

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Заметно, что с командами, которые ниже классом, Динамо расправлялось довольно уверенно, а вот в битвах с соперниками из топ-5 чемпионатов киевляне имеют только 1 ничью и 2 поражения. Впрочем, результаты на сборах не слишком важны – важно содержание. Здесь у киевлян всё понятно: Мирча Луческу продолжил держаться схемы 4-2-3-1 со стерильным перекатом в качестве элемента обороны при высоком темпе пасов и большой интенсивности единоборств / прессинга. Чем-то это напоминает Англию на Евро-2020, но "бело-синие" точно таким же образом играли в прошлом сезоне. Разница заключается лишь в отдельных деталях.

В частности, конкуренцию на правом фланге обороны явно выигрывал Тимчик, а Кендзёра несколько раз сыграл в центре обороны с Сиротой. Неожиданно сильно раскрылся Леднёв, который забил 5 голов и придал действиям в средней линии больше нестандартности. Подписание Антюха (2 гола) и Кулача (3 гола) усилило глубину состава и конкуренцию на флангах атаки, а новички в нападении компенсировали потерю Беседина и невнятную форму Супряги.

Шкурин и Рамирес похожи на Беседина – они так же здорово цепляются за лонгболы и обыгрываются с партнёрами. Венесуэлец ещё и в прессинге выглядит довольно перспективно, но пока он проходит адаптацию. Белорус же впечатлил результативностью, отгрузив три гола в ворота Ниццы, Серветта и Сьона.

В целом, Динамо за время летних сборов не стало изобретать велосипед, продолжив развивать то, что прекрасно работает даже на уровне Евро-2020. При этом у команды Мирчи Луческу стало больше вариативности в каждом звене – вопросы остаются только по качеству. На сборах трезво оценить его трудно, но предпосылок для регресса нет.

Теперь необходимо перенести наработки в официальные матчи. Времени для манёвров у "бело-синих" нет, ведь Шахтер успел оторваться на целых шесть очков. Чемпион страны в принципе не имеет права буксовать на старте чемпионата – "горняки" в прошлом сезоне начали с неудач и в итоге провалили всё. Календарь у Динамо способствует быстрому восстановлению равенства, однако прямо сейчас важно сконцентрироваться.

В соперниках у киевлян сегодня будет новичок УПЛ – Верес. В 1-м туре этот коллектив сумел отобрать очки у Колоса, но впечатлить своей игрой ровенчане не смогли – подопечные Юрия Вирта действовали дисциплинированно, но в атаке всё сводилось к навесам (29 штук) и забросам на 23,77 метров в среднем. При этом точность передач составила всего 76,8%, темп был низким (11,7 пасов в минуту, 2,7 за одно владение), а при 37 позиционных атаках команда имела лишь 6 ударов (0,37 xG). Аналогичные показатели Верес демонстрировал и в предыдущем сезоне. Словом, пока имеем перволиговый футбол в УПЛ.

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С такой игрой противостоять грандам чрезвычайно трудно, но у ровенчан есть козыри. Во-первых, они здорово ведут борьбу – их интенсивность единоборств и прессинга была самой высокой в ​​Первой лиге, а в матче против Колоса команда превзошла средние показатели Динамо за прошлый сезон. Во-вторых, Верес умеет вылетать в контратаки и доводить их до удара (против Колоса удалось провести 5 таких контрвыпадов). В-третьих, схема 4-4-2 довольно проста и удобна для позиционной обороны. В конце концов, стоит отметить небольшое преимущество гостей в игровом тонусе.

Словом, забрасывать шапками скромного новичка не стоит. Верес способен упереться и создать проблемы, поэтому Динамо нужно сразу демонстрировать высокий темп и качество. Удастся ли это сделать – сегодня и узнаем.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированных в составе обеих команд нет, а вот с лазаретом всё не так радужно. Вересу сегодня не поможет Данилюк, а Шестаков лишь на следующей неделе начнёт тренироваться по индивидуальной программе. У Динамо же продолжают восстанавливаться от травм Каргбо и Беседин. Индивидуально тренируется Бурда.

Есть вопросы по форме Вербича. Беньямин вернулся в состав и забил на сборах Униону, но в том же матче он неудачно приземлился на газон, повредив плечо. Это случилось неделю назад – тогда Буяльский заявил, что словенец чувствует боль, но в целом всё неплохо. Тем не менее, к поединку против Вереса хавбек готовился, тренируясь по индивидуальной программе.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Верес

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Леднев, де Пена – Шкурин

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич, Кучеров, Полулях, Г. Пасич – Гегедош, Сергийчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Фаворит пары очевиден, но хоронить Верес до игры не стоит. Ровенчане уже вошли в сезон, у них всё в порядке с прессингом и единоборствами, да и вылетать в контратаки этот коллектив умеет – Динамо же необходимо будет потратить некоторое время, чтобы почувствовать ритм официальных матчей и притереться друг к другу на поле. Если гостям удастся продержаться хотя бы час без пропущенных голов, то дальше киевляне могут занервничать.

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Впрочем, в подобный расклад не верится. Верес, при всех своих плюсах, стилистически напоминает прошлогодний Минай, который динамовцы разбомбили со счетом 4:0, а сейчас "бело-синие" стали ещё более вариативными и опытными. Особенно привыкать к требованиям тренера не придётся, ведь Мирча Луческу в тактическом плане ничего не менял. С реализацией же у столичного коллектива всё в порядке – на сборах чемпион забил 26 голов (и это при очень серьёзных соперниках).

Динамо способно на равных играть с Атлетиком и забивать середнякам Бундеслиги, поэтому и с Вересом особых проблем ожидать не стоит. Сегодня киевляне должны одержать максимально уверенную победу.

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