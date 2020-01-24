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Динамо – Вардар – 4:0 – видео голов и обзор матча

10:09 156 Читати українською
Динамо – Вардар – 4:0 – видео голов и обзор матча
Динамо – Вардар – видео голов и обзор матча 23 января 2020

Динамо разбило Вардар в контрольном поединке на сборах в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Вардар.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
4
4 : 0
0
Вардар
16:00 23:01:2020
завершено
 

Динамо одержало дебютную разгромную победу на турецком сборе. В первом поединке в рамках товарищеского турнира Глория Кап киевляне разгромили Вардар из Северной Македонии, забив в ворота соперников 4 гола.

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Уже в дебюте игры счет стал 2:0 – отличились Буяльский и Сидорчук. Еще до перерыва Дуэлунд забил третий гол, а точку на последних минутах игры поставил Назарий Русин. Форвард, которого вернули из аренды в Заре, реализовал пенальти.

Следующий матч киевляне проведут сегодня, 24 января. Поединок Динамо – Хайдук начнется в 17:00.

Динамо – Вардар: видео голов и обзор матча 23 января 2020

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