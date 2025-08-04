Уже завтра, 5 августа, Динамо проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского Пафоса. По результатам этого противостояния победитель продолжит борьбу в Лиге чемпионов, а команда, проигравшая, традиционно перейдет в Лигу Европы. Начало первого матча запланировано на 21:00.

Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки потенциальным соперником Динамо в Лиге Европы в случае поражения от Пафоса станет победитель пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

Напомним, что в прошлом сезоне Динамо стало чемпионом Украины и этим летом начало путь в квалификации Лиги чемпионов со второго раунда. Там киевляне дважды обыграли тот же мальтийский Хамрун Спартанс с одинаковым счетом 3:0.

Результаты жеребьевки плей-офф ЛЧ – Динамо получило не самого плохого соперника, с которым может сыграть