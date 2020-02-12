Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19: онлайн-трансляция матча плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Команда U-19 киевского Динамо принимает сверстников из Динамо Загреб в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 начнется в 17:00 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в рамках плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Йовичевич откровенно оценил уровень игроков Динамо U-19

Особых неожиданностей от тренеров нет. Разве что Игор Йовичевич вынужден обойтись без лидера загребской команды Антонио Марина.

Стартовые составы команд:

Динамо Киев U-19: Нещерет – Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко – Волошин, Белошевский, Бодня – Цитаишвили, Шулянский, Исаенко

Динамо Загреб U-19: Йосипович – Хрвой, Шутало, Гвардиол, Юришич – Коцар, Франич, Юларджия – Янкович, Шипош, Каррица

Динамо проти Йовічевіча: потужна атака, хорватський Роналду і надія на Цітаішвілі