Динамо – Шахтер: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2019

Динамо и Шахтер встретятся в поединке за Суперкубок Украины-2019. Какой прогноз на матч, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтер начнется 28 июля на стадионе Черноморец в Одессе. Начало поединка за Суперкубок Украины-2019 – в 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча.

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Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины-2019:

Эксперты букмекера BWin считают Шахтер фаворитом матча. Коэффициент на победу "горняков" в основное время – 1,95, тогда как аналогичный триумф Динамо оценивается в 3,40. Коэффициент на ничью – 3,40. Итоговую победу "горняков" оценили в 1,45, тогда как на подопечных Хацкевича коэффициент составляет 2,55. По мнению букмекера, поединок будет довольно результативным – на то, что будет забито минимум 2 гола, принимают ставки с коэффициентом 1,26.

Специалисты конторы Unibet похожего мнения. Победа Шахтера в основное время оценивается в 2,15, Динамо – 3,10, ничья – 3,35. На итоговый триумф киевлян принимают ставки с коэффициентом 2,28, тогда как победу подопечных Каштру оценили в 1,58.

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Напомним, Шахтер является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков Украины. В активе "горняков" 8 трофеев, у Динамо на один меньше. Другие украинские клубы ни одной подобной наградой похвастаться не могут.

К слову, уже 10 августа (базовая дата) Динамо и Шахтер встретятся в Киеве в матче 3 тура УПЛ 2019/20.