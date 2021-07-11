Динамо расписало ничью с Серветтом в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор спарринга Динамо – Серветт.

Швейцарцы выиграли первый тайм благодаря голу Кастриота Имери. Молодой вингер расшатал Кендзёру на левом фланге и пробил в ближний угол – Бойко не среагировал.

Динамо начало второй сбор ничьей против Серветта – Шкурин дебютировал, забив спасительный гол

Попытки Динамо отыграться после перерыва успеха не приносили, пока на поле не появился Илья Шкурин. На 85-й минуте Тымчик идеально подал на голову белорусскому новичку, и тот установил окончательный счет – 1:1.