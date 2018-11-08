Динамо – Ренн: где смотреть матч Лиги Европы

Киевское Динамо принимает французский Ренн в рамках группового этапа Лиги Европы 2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок группового этапа Лиги Европы Динамо – Ренн состоится 8 ноября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи – в 19:55.

Динамо – Ренн: прогноз на матч Лиги Европы

Матч Динамо – Ренн онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что в первом противостоянии этих соперников Динамо вырвало у Ренна гостевую победу со счетом 2:1. После 3 туров группового раунда Лиги Европы украинцы с 5 очками расположились на 2 месте в квартете К, а французы, имея в активе 3 балла, находятся на 3 строчке.

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