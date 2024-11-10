Динамо встречается с Полесьем в рамках 13-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Полесье состоится в воскресенье, 10 ноября 2024 года. Команды выйдут на поле НСК Олимпийский. Планируется, что стартовый свисток главного арбитра Виталия Романова прозвучит в 18:00.

Динамо – Полесье: анонс матча УПЛ

Где смотреть Динамо – Полесье? Телетрансляция доступна на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Также игру покажет клубный YouTube-канал киевлян – соответствующий плеер найдете ниже в этой новости. Поединок прокомментирует Дмитрий Шпирко.

Стартовые составы Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат.