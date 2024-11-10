Динамо потерпело разгром от Ференцвароша (0:4), оставшись в меньшинстве на 24-й минуте. Александр Шовковский выглядел разъяренным, публично критикуя подопечных за принятые решения на поле. Соцсети, как всегда, устроили шакалий экспресс – настолько мощный, что жена Дубинчака начала отправлять хейтеров на три буквы. Весело, но до жены Гладкого с обещаниями закатать журналистов под паркет не дотягивает.

На самом деле киевляне провели хороший первый тайм, создавая классные моменты и выглядя лучше Ференцвароша. Провал произошел после перерыва – начались привозы и нервы, а после первого же пропущенного гола команда посыпалась. Футболистов следует критиковать за недостаток концентрации, однако стоит отметить и факт игры основной во втором матче подряд. Как показал опыт, в таком ритме коллектив начинает задыхаться.

К слову, FAVBET дал прогноз на матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между Динамо и Полесьем. Коэффициент на победу киевлян – 1,63. На триумф житомирян специалисты дают 6,60.

С другой стороны, никто не отменял тактических проблем. Динамовцы, как это часто бывает, теряли все ориентиры при обороне в штрафной, проваливались под прессингом и допускали безумные разрывы. Все это мы видели чуть ли не каждую неделю "Бело-синие", несмотря на год без критических провалов и всего одно поражение в УПЛ, имеют серьезные игровые проблемы – просто в УПЛ их удается маскировать хорошим резервом, грамотной ротацией и классом.

А в УПЛ сегодня придется встретиться с не менее сложным соперником. Выставить на Полесье резервистов, как на Рому, слишком рискованно – Шахтер находится лишь в шести очках позади. Житомиряне же при этом доказали способность бить грандов, переиграв "горняков" в начале сезона. Причем победа была добыта в стандартном для "волков" тактическом рисунке.

Команда Имада Ашура держится на высоком и интенсивном прессинге, который в случае неудачи оперативно откатывается в средний/низкий блок. А также на фланговых контратаках и стандартах. А теперь вспомним, сколько голов привезли в этом сезоне фулбеки Динамо и кто получил удаление на 24-й минуте в Будапеште. Да, Гуцуляку и Назаренко будет где разгуляться.

Про кроссы и стандарты лучше вообще не вспоминать, да и вообще оборона киевлян ненадежная. К тому же, без Михавка будет трудно выходить из-под высокого давления, однако Тарас провел два полных матча – готов ли коуч "бело-синих" выпустить его и в третьем? И как это скажется на игре? Очень интересно взглянуть.

Словом, с Полесьем должно быть непросто, однако готовность житомирян к апсету вызывает определенные сомнения. В трех предыдущих турах житомиряне набрали всего два очка – они не забили Левому Берегу и сыграли 1: 1 с Колосом, а затем уступили Александрии.

Первые две неудачи можно назвать ожидаемыми, ведь "волки" пока не способны гарантировать вынос "автобусов" каждую неделю. Об этом предупреждали еще в начале сезона. А вот Руслан Ротань переиграл Имада Ашура тактически.

Оказалось, что прессинг Полесья не такой и страшный, если у тебя есть поставленный билд-ап – с хорошими открываниями, с поддержкой в зоне подборов и со смелыми комбинациями под давлением. Очень сильно александрийцам помог пассинг голкипера Ермакова. Прессинг лишь высосал из житомирян последние силы.

При этом Назаренко и Гуцуляка выключили – а без них Полесье мало на что способно. Для лучших позиционных атак Имаду Ашуру не хватает соответствующих кадров в центре. Стандарты тоже просели вследствие отсутствия Чоботенко, участие которого в матче с Динамо находится под сомнением.

У киевлян же есть и защитники с хорошим пасингом (Михавко, Дубинчак), и классные открывания на второй трети (Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко и другие), и колоссальный опыт противостояния соперникам с топ-прессингом. Бущан тоже неплох в работе ногами, хотя иногда ловит зевак – как говорит аналитик Михаил Смоловый, "подходит воображаемому другу Николаю".

В позиционном наступлении Динамо может быть как фантастическим, так и ужасным. Многое зависит от конфигураций состава и физической формы. В последнее время киевляне действовали прагматичнее, ведь не было Ярмоленко, а Пихаленок до сих пор травмирован.

При таком рисунке игры Динамо кажется убедительным. Впрочем, игра в "быстрые фланги" часто раскрывает матч в обе стороны. Между тем, у Полесья очень сильные вингеры и нападающие.

Прямо сейчас трудно понять, насколько Динамо готово к противостояниям с равными. График существенно усложнился, пространства для ротации становится все меньше, а лазарет пустеет слишком медленно. Пока картина невнятная: за две недели болельщики увидели отскок с Шахтером, где даже удаление Крыськива помогало слабо – и вынос от Ференцвароша.

Сейчас же нужно встретиться с физически мощным Полесьем, у которого была целая неделя на восстановление и подготовку. Именно поэтому не следует вестись на красивые коэффициенты. Матч получится сложным для обоих коллективов. А кто говорил, что должно быть легко?

Кадровая ситуация

Травмированы: Шепелев, Себальйос, Пихаленок – Чоботенко (оба под вопросом), Тейлор, Макуана, Бескоровайный, Матич

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Полесье

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко – Брагару, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Полесье: Волынец – Михайличенко, Виалле, Сарапий, Смоляков – Бабенко – Гуцуляк, Леднев, Крушинский, Назаренко – Венделл

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