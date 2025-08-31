Счет в матче открыло Полесье: на левом фланге Назаренко от Михайличенко вернул мяч назад, партнер выполнил подачу на дальнюю штангу, где Гуцуляк головой сбросил, а Йосефи точно замкнул.

Динамо уничтожило Полесье – новичок сборной феерит после вызова Реброва, дубль Буяльского, Герреро забил, дебют Великана

Однако дальше забивало только Динамо. Сначала Кудрик в собственной штрафной подарил мяч Герреро, который без колебаний расстрелял ворота. На экваторе первого тайма киевляне получили пенальти, который реализовал Буяльский, а перед перерывом он же завершил атаку в центре штрафной после передачи Волошина с правого фланга.

Во втором тайме Динамо продолжило доминировать: Караваев забросил мяч на правый фланг Волошину, который вошел в штрафную и низом пробил в дальний угол. В итоге киевляне праздновали уверенную победу со счетом 4:1.

