Дубль Буяльского и дебют Велетня в видеообзоре матча Динамо – Полесье – 4:1
Динамо сокрушило Полесье (4:1) в 4 туре чемпионата Украины. Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".
Счет в матче открыло Полесье: на левом фланге Назаренко от Михайличенко вернул мяч назад, партнер выполнил подачу на дальнюю штангу, где Гуцуляк головой сбросил, а Йосефи точно замкнул.
Однако дальше забивало только Динамо. Сначала Кудрик в собственной штрафной подарил мяч Герреро, который без колебаний расстрелял ворота. На экваторе первого тайма киевляне получили пенальти, который реализовал Буяльский, а перед перерывом он же завершил атаку в центре штрафной после передачи Волошина с правого фланга.
Во втором тайме Динамо продолжило доминировать: Караваев забросил мяч на правый фланг Волошину, который вошел в штрафную и низом пробил в дальний угол. В итоге киевляне праздновали уверенную победу со счетом 4:1.
