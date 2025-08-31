Центральная дуэль команд с самыми высокими амбициями. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Полесье на "Футбол 24", стартует в 15:30 по Киеву. Обе команды в четверг сыграли еврокубковые поединки, поэтому получили серьезную нагрузку, учитывая изнурительные поездки автобусами за пределы страны. Динамо победило Маккаби, но вылетело в Лигу конференций. Полесье заставило Фиорентину бояться, однако за последние 15 минут потеряло не только победу, но и ничью. Команде Ротаня после двух неудач в УПЛ отступать некуда. Киевляне тоже не хотят давать шанс Шахтеру. Где смотреть матч Динамо – Полесье онлайн? Игру транслируют телеканал "2+2", а также UPL.TV, доступен на платформах MEGOGO, и Киевстар ТВ.

Динамо – Полесье: анонс и прогноз на матч УПЛ