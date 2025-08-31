Центральная дуэль команд с самыми высокими амбициями. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Полесье на "Футбол 24", стартовал в 15:30 по Киеву. Обе команды в четверг сыграли еврокубковые поединки, поэтому получили серьезную нагрузку, учитывая изнурительные поездки автобусами за пределы страны. Динамо победило Маккаби, но Полесье драматическим поражением от Фиорентины (2:3) принесло гораздо больше положительных эмоций.

Динамо – Полесье: онлайн-трансляция матча УПЛ – Шовковский удивил в центральной битве тура (ВИДЕО)

Гости забили быстрый мяч. Караваев обрезался в центре, Биловар доработал, но на ауте Михайличенко пяточкой между ног Волошину откатил под свободную подачу Назаренко, Вивчаренко проиграл Гуцуляку воздух, Йосефи воспользовался тем, что Яцык гавкал на углу вратарской. Так не имеет права играть полузащитник, который хочет получить больше шансов на основу. Биловар опрометчиво идет впервые, его легко накрывает шайка из 3-4 людей в зеленом. Назаренко снова находит своим прострелом партнера в ударной позиции, но Йосефи блокируют. Идет атаку вторым темпом, которую Гайдучик не успевает замкнуть после подачи с правого угла.

Михайленко неожиданно уже на 9 минуте сходит с поля. Вроде не заметно какой-то травмы, разве что по гримасе на лице Николая можно уловить какой-то дискомфорт. Бражко вышел, пытается Динамо давить высоко, но Полесье легко разбивает. Вплоть до момента, когда Кудрик не рассчитал геометрию. Долго, секунд 20 стоит вратарь "волков" с мячом и ждет, пока его не начнут прессинговать. Герреро подбегает и ловко перекрывает линию передачи. Ну, нечто подобное могло произойти уже с Фиорентиной. Панамец легко перехватил и прошил кипера. Благодарности за такой подарок не будет.

Гуцуляк на ровном месте качает Яцика в штрафной и обводит Нещерета. Руслан не менее эффектно вытягивается в стройную, огорчая вингера сборной Украины. Смело берет игру на себя Биловар – дальними передачами и рывками с мячом. А вот и опыт Караваева. Только Александр в том скоплении футболистов мог решиться отдать между линиями в мелкий коридорчик. Волошин пробросил себе на ход, Чоботенко слегка подтолкнул, но это происходило на скорости. Романов поставил пенальти, Буяльский легко реализовал. К слову, в матче против Маккаби за подобные действия против того же Назара судьи 11-метровый не дали.

Герреро выпускает Чоботенко на подаче углового – снаряд каким-то чудом не ныряет под левую стойку. После этого Полесье совсем стушевалось. Полностью контролировали игру, пропустили 2 гола после нелепых ошибок и уже не способны держать удар. Очередная обрезка уже в центре поля (Чоботенко небрежно отдал, Бабенко не ждал). Бражко перехватил, Герреро разогнал, а Волошин оторвался и прострелил. Буяльский в касание забил без каких-либо проблем, оформив дубль! Бражко перехватил и забросил просто на удачу вперед. Герреро уничтожает Чоботенко еще и на скорости, отыгрывая несколько метров гандикапа. Тут уже Кудрик по-хоккейному ногами спасает.

На старте второй половины снова отмечаем первый пас Биловара, который оказался на правом фланге. Караваев в касание забрасывает на ход, перед Волошиным бескрайние поля свободного пространства. Пробежался и пробил с острого угла, Герреро доложил уже за линией пустых ворот. Вот вам и замена Ярмоленко. Волошин сегодня после экстренного вызова от Реброва в сборную Украины: заработанный пенальти, ассист и гол.

Велетень дебютирует и сразу же создает супермомент. Как Таллес там не попал на дальней штанге, загадка. Мог быть гол имени двух джокеров, которые вышли на поле только за две минуты до этого. Ну когда уже даже Ярмоленко убегает, то все плохо с твоей обороной. Чоботенко тоже выставлял руки перед Андреем, но Романов уже решил не добивать. На Сарапия, Назаренко и других игроков, которые лежат возле скамейки запасных, просто жалко смотреть. Такие погромы добивают прежде всего психологически. Полесье еще и проигрывает 6 матч подряд во всех турнирах.

Волошин бьет крученым ударом в перекладину, Пономаренко на добивании не так удачно. Полесье пытается контролировать мяч, атакует, пробивает, но Динамо значительно быстрее думает, двигается и обостряет. Куражатся киевляне. Ярмоленко пытается перебросить вратаря издали. Корнийчук так отдавал назад, что едва не забил Кудрику. Дубинчак нацелен на удар. Феерический старт Динамо: максимальные 12 очков за 4 тура (единственная такая команда в нынешней УПЛ), 14:3 разница голов. Полесье с 3 баллами застревает на 10 позиции – это уже практически переходные матчи на вылет.

