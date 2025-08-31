Центральный матч тура Динамо проведет без своего главного бомбардира. Официально о трансфере Ваната в Жирону еще не сообщали, но Владислав уже пребывает в Каталонии. Как показал опыт последних игр, киевляне вполне могут обойтись и без него – после года скитаний неожиданно заиграл Герреро.

Динамо готовит большие изменения и уже удивляет, украинский Зидан напугал Италию – Шапаренко в роли Балотелли, вылет из ЛЕ как план

Панамец идеально вписался в фирменные динамовские атаки глубины. В августе Эдуардо забил два чистых гола и два отмененных (в частности, в ворота израильтян), а еще в его активе есть ассист. Неплохо, как для 283 минут. Также в последнее время разбегался Волошин, который опять же лучше вписывается в нынешние тактические условия – он хорошо бежит в пространство.

Красивые комбинации между линиями у "бело-синих" в последнее время не работали. Для еврокубков не хватает кадрового потенциала, а в УПЛ в основном выпускали дублеров. В общем, футбол Александра Шовковского трещит по швам по всем аспектам – впрочем, атаковать глубину и работать на контратаках Динамо удается даже на международном уровне. Не без кучи нюансов, но все же.

Из позитива можно отметить активизацию Михайленко, которому в предыдущем туре удалось оформить гол + пас. Конечно, в соперниках был скромный Эпицентр, однако важнее был новый принцип игры Николая. Его перестали использовать в роли обычного разрушителя и позволили открываться на чужой трети. Во что-то похожее он играл под руководством нынешнего тренера Полесья, когда тот возглавлял молодежную сборную.

90% позитива о Динамо можно говорить только в контексте УПЛ, где у киевлян все супер. Они победили во всех трех турах – Верес одолели минимально, а Рух с Эпицентром разгромили (5:1 и 4:1). Но будут ли подопечные Александра Шовковского такими же крутыми с оппозицией уровня Полесья?

Вот тут уже возникают сомнения. Киевляне очень уязвимы под высоким прессингом, а также не способны систематически находить и использовать пространство в средних и низких блоках. С единоборствами в последнее время тоже не все здорово. Полесье же круто прессингует и сильно подготовлено в физическом плане. Оборона у житомирян сейчас неидеальная, однако Верес с куда более простым составом сумел перекрыть кислород Динамо в центре.

Кроме прессинга, "волки" имеют еще два серьезных аргумента против чемпиона. Первый – это очень крутая работа в контратаках. Они не только очень быстрые, но и разноцветные. Есть центрбеки с классной длинной передачей и с ведением. Есть центрхавы с классными вертикальными открываниями, есть полифункциональные нападающие. Что наиболее важно, Полесье очень хорошо насыщает зоны завершения.

Динамовские защитники обороняются ужасно во всех аспектах, поэтому подопечным Руслана Ротаня будет разгуляться. Одних только пасов куда-то за спину центрбекам может быть достаточно – Пафос и Маккаби не дадут соврать. А Полесье, между прочим, в четверг побеждало Фиорентину до 78-й минуты.

Вторым эффективным оружием Полесья являются мощные фланги. Они идеально накладываются на уязвимости фулбеков Динамо. Особенно интересно взглянуть, сыграет ли новичок Великан – теоретически ему ничто не мешает выйти в основе.

Во всей этой идиллии возникает только один вопрос – если ты такой сильный, то где победы? Полесье после выноса Санта-Коломы, Карпат и Пакша потерпело пять поражений подряд, повторив антирекорд апреля 2024 года. Окей, матчи с Фиорентиной можно вынести за скобки, а в Венгрии расслабились после "домашних" 3:0 – но что случилось с Колосом и ЛНЗ?

Там "волки" потерпели безапелляционные поражения. Они создали мизерное количество моментов, не забили ни одного гола, а позади допустили немало грубых ошибок. Все это ярко демонстрирует сырость обновленного Полесья. Руслан Ротань провел слишком мало времени с командой, что выливается в нестабильность – а значит сегодня следует ожидать веселый матч.

Кадровая ситуация

Травмированы: Торрес (под вопросом), Рубчинский – Крушинский, Тейлор

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Полесье

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Герреро

Полесье: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Бескоровайный, Михайличенко – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Леднев, Великан – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Сегодня можно ожидать веселый футбол. Обе команды имеют проблемы в обороне и наиболее эффективны в вертикальном режиме – а особенно в контратаках. По большому счету, они эффективны только в таком режиме. Спрогнозировать победителя в такой дуэли непросто.

Динамо будет ошибаться под прессингом и на флангах, да и вообще существует соблазн считать фаворитом Полесье. Вот только киевляне до сих пор способны наказать за потерю концентрации или просто сыграть на классе – как в Ровно, когда едва ли не единственная недоработка блока Вереса вылилось в голевую комбинацию Буяльского, Ярмоленко, Ваната и Шапаренко. А у житомирян с волевыми характеристиками сейчас не все хорошо.

Тяжело сказать, пробьют ли сегодня тотал больше 2,5, однако ставка на "оба" забьют должна пройти.

