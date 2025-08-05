Динамо проиграло Пафосу в квалификации Лиги чемпионов. Видео гола и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Динамо – Пафос: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Киевляне создали несколько неплохих моментов, но команду Александра Шовковского подвела реализация. Сохранить ничью Динамо в матче не удалось.

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение

Незадолго до финального свистка киевляне пропустили. Атака Пафоса три в два на 84 минуте привела к голу. Андерсон Силва без проблем обыграл Дубинчука и точно пробил. В итоге 0:1!

Напомним, ответный матч между Пафосом и Динамо состоится 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.