Динамо – Пафос – 0:1 –видеообзор провала киевлян в Лиге чемпионов
5 августа 23:54 - Читати українською
Динамо проиграло Пафосу в квалификации Лиги чемпионов. Видео гола и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
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Киевляне создали несколько неплохих моментов, но команду Александра Шовковского подвела реализация. Сохранить ничью Динамо в матче не удалось.
Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение
Незадолго до финального свистка киевляне пропустили. Атака Пафоса три в два на 84 минуте привела к голу. Андерсон Силва без проблем обыграл Дубинчука и точно пробил. В итоге 0:1!
Напомним, ответный матч между Пафосом и Динамо состоится 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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