Шовковский удивил с составом

По именам основа Динамо оказалась той же, что и в матче против Вереса – но с одним важным исключением. Тренерский штаб решил сыграть с двумя опорниками вместо одного, выпустив Бражко в пару к Михайленко. "Жертвой" этой идеи стал Кабаев, на позиции которого сыграл Шапаренко.

Очевидно, Александр Шовковский оценил опасность Пафоса в переходах из обороны в атаку, укрепив центр поля. Схема 4-2-3-1 при таком кадровом наполнении намекала, что киевляне будут работать от контроля мяча и игры между линиями, но Шапаренко и Дубинчак также умеют атаковать глубину. Данные факты делали план киевлян очень интересным.

Динамо разочаровало на мяче и без него

Пафос в нынешней квалификации ЛЧ выглядел слабенько. Киприоты давали много пространства между линиями, постоянно теряли мяч под давлением и казались тактически ограниченными. В атаке они могли предложить только контрвыпады. Динамо даже с учетом всех проблем было явным фаворитом противостояния.

Впрочем, старт встречи неприятно поразил. Для Динамо 5-6 передач подряд на чужой половине были огромной редкостью. Брак при передачах был колоссальным, но и адресатов для них возникало немного. О рывках за спины нечего и говорить – даже Ванат не мог нормально открыться. Существовало стойкое ощущение, что размен футболиста атаки на дополнительного опорника ограничил динамику игры за центральным кругом.

Пафос на этом фоне выглядел значительно лучше. Киприоты демонстрировали четкое понимание, во что они хотят играть. Команда очень часто вылетала в контратаки, а ближе к 10-й минуте островитяне еще и хорошие комбинации начали катать. Очень круто выглядел центрхав Пепе, который выдавал точные переводы с хорошими таймингами.

Блок из двух опорников помог сбалансировать определенную долю брака, но гейм-ченджерами Бражко и Михайленко не стали. К счастью, в соперниках был только Пафос – несмотря на всю симпатичность, в первые 85 минут команда ничего страшного не создала. Вспоминаются только несколько неприятных забросов, которые довольно нервно выбивал Нещерет, а также дальний удар Жажи в руки Руслану.

С натяжкой вспоминается комбинация с подачей, в результате которой Танкови пробил головой с шести метров. Получилось очень неточно. Ничего более интересного Пафос не создал, а после стартовой 15-минутки островитяне потеряли инициативу.

"Бело-синие" снова создали мизер и были наказаны

Но что сделали киевляне после перехвата контроля над игрой? Да не так уж и много. Динамо провело несколько затяжных атак, в которых никак не удавалось вырваться на ударную позицию. Одна из них на 15-й минуте завершилась дальним ударом Бражко – получилось плотно, но все же неточно.

Следующего острого эпизода пришлось ждать аж до 36-й минуты, когда Шапаренко удачно бросил аут на Дубинчака. Подопечные Александра Шовковского вылетели в контратаку 4-в-2, которую Дубинчак завершил врыванием на левый край штрафной. Справа открывался Ярмоленко, но Владислав решил бить сам – и пробил в перекладину!

На 41-й же минуте проснулся Ванат, который после навеса со стандарта оказался один перед голкипером. К сожалению, его удар головой оказался неточным. В итоге, команды отправились отдыхать при нулях на табло.

Во втором тайме ситуация не стала лучше. На 56-й минуте забивать мог Ярмоленко, который пробежал по правому флангу, качнул защитника на углу штрафной и пробил в дальний угол. Мяч прошел мимо ворот. На 75-й же издали стрелял Бражко – голкипер со второй попытки забрал мяч.

Проблема низкого количества моментов прослеживалась еще со сборов и продолжилась в матче УПЛ против Вереса. Тогда все говорили, что киевляне просто делают результаты минимальными усилиями и просто играют по счету. Вот только на этот раз сделать результат удалось не "бело-синим" – на 84-й минуте Андерсон Силва вылетел в контру, легко переиграл Дубинчака и метров с 13-ти вколотил мимо Нещерета. 0:1!

Этот гол оказался единственным во встрече. Динамо провалило первый матч против Пафоса.