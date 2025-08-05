Динамо в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26 будет принимать кипрский Пафос. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости "Футбол 24".

Матч Динамо – Пафос состоится сегодня, 5 августа. Стартовый свисток на стадионе Арена Люблин в польском Люблине прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Динамо – Пафос: где смотреть матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов – доступная и бесплатная трансляция

Где смотреть Динамо – Пафос? Посмотреть игру вживую можно несколькими способами: на медиасервисах MEGOGO или Киевстар ТВ, а также на телеканале "2+2", если у вас доступно цифровое эфирное телевидение Т2. Начало матча в 21:00.

К слову, за всю историю выступлений в еврокубках жребий лишь однажды сводил Динамо с представителем Кипра. В сезоне-2022/23 на групповой стадии Лиги Европы киевляне в номинально домашнем матче уступили АЕКу из Ларнаки, а на выезде расписали результативную ничью (3:3).

Стартовые составы:

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Ванат, Пихаленок

Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Герреро, Биловар, Брагару, Пономаренко

Пафос: Неофитос – Гольдар, Шуньич, Лукассен, Пилеас – Танкович, Пепе, Драгомир, Корея, Оршич – Жажа

Запасные: Петру, Пападудис, Бруну, Кина, Бассуамина, Сема, Ланга, Андерсон, Педрау

Напомним, Динамо стартовало в еврокубках со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, где без проблем прошло мальтийский Хамрун Спартанс (3:0, 3:0). Если "бело-синие" справятся с Пафосом, то на следующем этапе сыграют против победителя пары Лех Познань (Польша)/Црвена Звезда (Сербия). Если же киевляне потерпят неудачу, то в борьбе за выход в групповой этап Лиги Европы будут бороться с победителем пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

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