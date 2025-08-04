Динамо продолжает борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов, для чего киевлянам необходимо преодолеть еще 2 раунда квалификации. Следующим соперником станет кипрский Пафос, а первая игра состоится уже завтра, 5 августа, в польском Люблине на Мотор Люблин Арена (временной домашней арене киевлян).

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Посмотреть игру вживую можно несколькими способами: на медиасервисах MEGOGO или Киевстар ТВ, а также на телеканале "2+2", если у вас доступно цифровое эфирное телевидение Т2. Начало матча в 21:00.

Напомним, в случае победы Динамо в противостоянии с Пафосом следующим соперником киевлян станет победитель пары Лех Познань (Польша) – Црвена Звезда (Сербия). Матчи этой стадии запланированы на 19/20 и 26/27 августа.

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