Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов оказалась очень благосклонной к Динамо. После разминки на мальтийском Хамруни команда сыграет с кипрским Пафосом, а в случае прохода в плей-офф киевляне встретятся с Лехом или Црвеной Звездой. Конечно, украинский футбол и киевляне в частности находятся не в том состоянии, чтобы уже сейчас праздновать выход в основной этап ЛЧ – но лучше получить таких соперников, чем Селтик или Буде-Глимт.

Динамо – Пафос: пресс-конференция Шовковского – две потери перед матчем Лиги чемпионов и трудности в подготовке

Но забрасывать шляпами Пафос действительно не следует. В составе островитян есть несколько громких имен. Очевидно, что главной звездой является Давид Луис, известный по выступлениям в АПЛ. Кроме того, выделяется Мислав Оршич – вингер провел 12 матчей в ЛЧ (6 голов) за Динамо Загреб, не заиграл в Саутгемптоне, но набрал 27 матчей за сборную Хорватии.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо і Пафосом. Коефіцієнт на перемогу киян – 1,76. На тріумф кіпріотів фахівці дають 5,00.

Не менее серьезным исполнителем является Кен Сема, который отбегал в Серии А (Удинезе) и АПЛ (Уотфорд) 67 матчей. В составе сборной Швеции он сыграл 28 раз. В конце концов, стоит отметить Домингеса Кину – фанаты Ла Лиги могут помнить его по Гранаде и Эльче (18 матчей суммарно), а в составе Вест Хэма и Уотфорда португальский центрхав провел 12 игр.

Возглавляет эту банду бывший ассистент Унаи Эмери. 51-летний Хуан Карлос Карседо прошел с баском путь от Альмерии до Арсенала, а для Пафоса он выиграл первые трофеи – Кубок и чемпионство. Кроме того, в предыдущем сезоне его команда дошла до 1/8 финала Лиги конференций. На пути к ЛЧ в нынешней кампании киприоты выбили тель-авивский Маккаби, что тоже заслуживает уважения.

Но и бояться островитян не следует. Давид Луис пришел всего два дня назад, а Оршич, Сема и Кина являются игроками ротации – причем всем больше 30 лет. Средняя стоимость состава Пафоса составляет 834 тысячи евро (всего на 100 тысяч дороже заявки Полесья). Суммарная стоимость составляет 9 млн евро, что соответствует 11-му месту в УПЛ. Для сравнения: Динамо имеет заявку на 91 млн при 2,96 млн средней стоимости.

Конечно, деньги не играют в футбол, но они хорошо демонстрируют уровень комплектации и глубины состава. Команда Александра Шовковского – безусловный фаворит противостояния. Важно только подтвердить этот статус на футбольном поле.

Матчи киприотов против Маккаби не впечатлили. Киприоты слабо контролируют пространство, очень уязвимы под давлением и имеют много брака в работе на мяче. Сами они почти не прессингуют, а их начало атак немножечко напоминает футбол Руслана Ротаня – короткий обыгрыш для выманивания соперника на свою половину продолжается выносом куда-то во фланг. Правый край у островитян ощутимо острее левого.

Основная опасность будет исходить из контратак,, в основном завершающихся кроссами. Подопечные Хуана Карлоса Карседо стараются добегать в зоны завершения хотя бы вдвоем, а частенько они добегают и втроем. Все это несколько напоминает Верес, с которым Динамо встречалось на выходных – и это немного тревожит.

Команда Александра Шовковского выставила на ровенчан основу, но создала совсем небольшое количество острых эпизодов. Итоговая победа оказалась минимальной, а содержание футбола сводилось исключительно к поиску глубины. Ваната нагружали либо прямыми лонгболами, либо запускали передачи за спины с фланга. Работы между линиями критически не хватало.

Некоторые эксперты считают, что Динамо просто повторяет прошлогодний чемпионский путь, наказывая соперника на классе за первую-вторую ошибку и затем защищая результат. Такой момент действительно есть, однако также есть неприятная тенденция – на сборах команда тоже мало создавала и мало забивала. Даже разгромы Хамруна прошли при длительных "сухих" отрезках".

Впрочем, класс в атаках "бело-синих" действительно чувствуется. Это заметно по первым касаниям Ваната, по качеству передач Дубинчака, по крутому ассисту Ярмоленко, по открываниям Шапаренко, по общему темпу и результатам. Также не стоит забывать, что в предыдущем сезоне Динамо доказало способность играть в разных стилях – как в прагматическом, так и доминантном.

По игре без мяча ситуация не такая симпатичная. Динамо в равном проиграло немало единоборств, после которых не всегда сохранялся принцип непрерывности. Что наиболее важно, в первые 25 минут подопечные Александра Шовковского допускали большие разрывы в центре поля – и в поединке с Хамруном это тоже возникало. Пафос же способен контратаковать не хуже.

Игра центрбеков в воздухе улучшилась, но с контролем пространства и таймингами в штрафной все еще есть проблемы. Опять же, они наблюдаются на дистанции.

И все равно Динамо кажется значительно мощнее Пафоса. Достаточно увидеть хайлайты, чтобы понять, насколько медленной и тяжелой для просмотра является игра киприотов. С темпом и задачами, которые поставит Динамо, островитяне вряд ли справятся. Это – уровень Лиги конференций максимум.

Кадровая ситуация

Травмированы: Рубчинский, Торрес (оба – Динамо)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Пафос

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Пафос: Гортер – Бруно, Лукассен, Голдер, Пилеас – Пепе, Суньич – Жажа, Драгомир, Танкович – Андерсон Силва

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо

Киевляне кажутся слишком сильными для киприотов. Подопечные Александра Шовковского будут вести игру, контролировать темп и мяч. Надо раскачивать их блок перепасовками – и пространство обязательно найдется. Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Ярмоленко должны легко заполнить его. Фланги обороны тоже будут проверять, ведь они у Пафоса невыразительны.

Рано или поздно этот Пафос пропустит, а дальше соперник раскроется, окончательно закроется в "автобусе" или устанет. Лучше, если раскроется – переходы из атаки в оборону даются островитянам особенно тяжело. Так или иначе, Динамо имеет ощутимый кадровый и тактический запас, чтобы привезти из Кракова триумф. Не факт, что будет разгром, но весомую заявку на плей-офф киевляне сделают.

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