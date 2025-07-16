Сборы, товарищеский матч

Динамо – Осиек – 0:1

Гол: Якупович, 37

Удаление: Шапаренко, 52

Шовковский выпустил основу

В поединке с Корвинулом тренерский штаб проверил игроков ротации на предмет готовности противостоять "низам" УПЛ. Осиек – более серьезный оппонент, с высоким прессингом и хорошей интенсивностью игры. Под него Александр Шовковский выпустил лидеров.

Исключением стал Тымчик, который вчера получил прямую красную. Его позицию занял Караваев. Также на месте Попова появился Биловар.

Первый тайм выглядел очень слабо

Первое, что бросалось в глаза – ужасные розыгрыши под давлением Осиека. Киевляне пытались выходить из-под него через комбинации, привлекая к перепасовкам Нещерета, однако после третьей-четвертой передачи выполнялся вынос. Очень часто мяч выбивали в никуда. В лучшем случае, сферу отправляли куда-то в борьбу.

При работе в развитии атаки раздражало колоссальное количество брака. Игроки спешили с передачами, обрезались или не попадали в общий темп. Интересные розыгрыши иногда возникали слева, но действительно опасный момент пришел с правого фланга – когда Пихаленок подхватил отскок и запустил в прорыв Караваева. Тот перевел на линию штрафной под обводящий удар Кабаеву, но голкипер парировал.

Всем этим обыгрышам не хватало систематичности. Игроки больше работали на инстинктах и старых связях, чем действительно раскачивали оборонительный блок хорватов. Правый фланг при этом оставался незаметным – растворились не только Ярмоленко и Караваев, но и Пихаленок. Похожая история наблюдалась и во вчерашнем матче с Корвинулом.

Реально воспроизводимой историей старая атака глубины. Ванат дважды убегал за спины под своевременные передачи, но однажды залез в офсайд. Другая атака была типичной – Михавко выдал пас по полуфлангу на Шапаренко, а Николай сразу же выполнил разрезную передачу под рывок нападающему. Ванат пробил голкипера.

Из позитива следует отметить активное вступление в отборы после потерь на чужой половине. Эта история наблюдается на протяжении всех сборов. Именно с контрпрессинга пришел лучший момент – на 40-й минуте Кабаев нажал на защитника, Ярмоленко подхватил отскок на угол штрафной и пробил в дальний нижний. Немного неточно!

Но вся остальная работа без мяча оставляла желать лучшего. Прессинга не было, а сам стиль обороны был реактивным, а не проактивным. При этом хватало брака, проигранных единоборств и фолов. Один из таких привел к пропущенному голу – Дубинчак привез штрафной, с которого забил Якупович. Точно в правую девятку. 0:1.

Второй тайм оказался еще хуже и снова прошел с удалением

Последнюю 10-минутку с Корвинулом киевляне доигрывали без Тымчика, которому показали красную карточку за грубый подкат. Начало второго тайма с Осиеком принесло новое удаление – теперь уже для Шапаренко. Николай повелся на провокацию Врбанича. Они били друг друга по рукам и толкались перед аутом, однако хорват в какой-то момент картинно упал.

К счастью, в контрольных матчах можно просто заменить "хулигана". Вместо Шапаренко вышел Яцик, который провел в основе весь матч с Корвинулом. Во втором тайме, тем временем, прошло всего три минуты.

После этого эпизода фолов и грубостей стало больше. На 59-й минуте даже что-то похожее на драку произошло, однако это не так важно. Главной проблемой стал футбол Динамо – он просто исчез к концу 70-х минут. Большинство пасов киевлян на этом отрезке ходили назад и поперек, а в штрафную мяч доставляли через банальные кроссы. Они были неточными и часто даже не имели адресата...

При этом Динамо сыпалось под хорватской интенсивностью на мяче и без него. На 53-й минуте балканцы выиграли борьбу перед штрафной, после чего Якупович отдал проникающий пас на левый край. Дальнейший удар оттуда Нещерет парировал ногами.

На 59-й минуте киевляне пропустили контратаку, которую Якупович завершал выстрелом с левого края штрафной. Нападающий целил в дальний нижний, но Нещерет парировал. На 72-й же Осиек провел контрвыпад с фактическим 2-в-1 в финале, но у Журавицы не получился удар.

Динамо успокоило игру и могло забивать в конце, а потом случилось что-то непонятное

Ближе к финальной 10-минутке хорваты начали терять в динамике. На поле стало значительно больше пространства. Здесь Динамо вернулось в свою стихию. На 80-х минутах "бело-синие" уже полностью доминировали на мяче. За это время команда успела создать голевую возможность.

На 78-й минуте Пихаленок сместился к линии штрафной и нанес удар в дальний угол. Голкипер парировал. 80-й же Ярмоленко вколотил метров с 20-ти над воротами. После этого прошло несколько интересных атак с кроссами. Был даже угловой. Динамо явно успокоило игру.

Правда, какого-то ощущения нашествия не было. Осиек достаточно оперативно сел в низкий блок, а на 84-й минуте еще и в контратаку сгонял. Она завершилась фолом и дракой – не второй и даже не третьей в этом матче. Арбитр же принял неожиданное решение.

Он не стал разбираться в эпизоде, а просто покинул пределы поля вместе с коллегами. Матч просто не стали доигрывать. Вот на такой курьезной ноте Динамо потерпело поражение от Осиека.