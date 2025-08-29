В Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26, по ее итогам своих соперников узнало Динамо.

Киевляне начали еврокубковую кампанию с квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде команда без проблем разобралась с мальтийским Хамрун Спартанс (общий счет – 6:0). В третьем квалификационном раунде Динамо уступило кипрскому Пафосу (0:1, 0:2) и вылетело из Лиги чемпионов. Далее столичный клуб продолжил борьбу в плей-офф Лиги Европы, где потерпел поражение от Маккаби Тель-Авив. Это привело к переходу киевлян в Лигу конференций, где они сыграют на групповом этапе.

Соперники Динамо в основном раунде Лиги конференций:

Кристал Пэлас (дома)

Фиорентина (на выезде)

Зриньски (дома)

Омония (на выезде)

Ноа (дома)

Самсунспор (на выезде)

Финал Лиги конференций в сезоне 2025/26 пройдет 27 мая 2026 года на РБ Арене в Лейпциге. Первый тур общего этапа ЛК стартует 2 октября.

