Динамо сыграет с Фиорентиной и Кристал Пэлас на общем этапе ЛК – сложный жребий киевлян
Динамо получило соперников в основной сетке Лиги конференций 2025/2026,
В Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26, по ее итогам своих соперников узнало Динамо.
Киевляне начали еврокубковую кампанию с квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде команда без проблем разобралась с мальтийским Хамрун Спартанс (общий счет – 6:0). В третьем квалификационном раунде Динамо уступило кипрскому Пафосу (0:1, 0:2) и вылетело из Лиги чемпионов. Далее столичный клуб продолжил борьбу в плей-офф Лиги Европы, где потерпел поражение от Маккаби Тель-Авив. Это привело к переходу киевлян в Лигу конференций, где они сыграют на групповом этапе.
Соперники Динамо в основном раунде Лиги конференций:
Кристал Пэлас (дома)
Фиорентина (на выезде)
Зриньски (дома)
Омония (на выезде)
Ноа (дома)
Самсунспор (на выезде)
Финал Лиги конференций в сезоне 2025/26 пройдет 27 мая 2026 года на РБ Арене в Лейпциге. Первый тур общего этапа ЛК стартует 2 октября.
