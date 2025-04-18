Динамо переиграло Оболонь в 25-м туре УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Бело-синие" одержали "сухую" победу над "пивоварами", хотя Оболонь имела несколько неплохих моментов в первом тайме, но гостей подвела реализация.

Динамо в непростом матче разгромило Оболонь – шедевр Ярмоленко помог сохранить чемпионский гандикап

Динамо открыло счет благодаря классной комбинации розыгрыша штрафного. Буяльский и Дубинчак разыграли мяч, Владислав отдал на Ярмоленко, а тот в касание точно пробил. Второй гол "бело-синие" забили с пенальти, который исполнил Ванат. Точку в матче поставил Буяльский, который голом отпраздновал подписание нового контракта.

Динамо продолжает лидировать в таблице УПЛ с 63 баллами. Оболонь имеет 24 очка.