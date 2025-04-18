Начало встречи несколько разочаровало фанатов Динамо, ведь Оболонь была значительно острее. В первые 25 минут “пивовары” могли забивать трижды. Лучший шанс открыть счет они упустили на 5-й минуте, когда Бычек сместился к линии штрафной и пробил низом – Нещерет парировал перед собой, а Ильин сыграл на добивании. Неточно!

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На 12-й и 25-й минутах подопечные Сергея Шищенко проводили контратаки с открыванием на левом углу штрафной площади. Оттуда обводящие удары задавали Груша и Стасюк, причем последний стрелял с довольно близкого расстояния – мяч прошел рядом со стойкой.

А еще был эпизод с заблокированным ударом Груши метров с 20-ти, которому предшествовала красивая комбинация с включением центрбека Дубка в атакующую комбинацию. Валерий открылся между двумя динамовцами, зашел в штрафную и прострелил.

Динамо же до перерыва почти ничего не создало, хотя статистика насчитала целых 7 ударов. Исключением стали два эпизода. Первый случился на 18-й минуте, когда Андрей Николаевич Ярмоленко зарядил метров с 25-ти в дальнюю девятку – Марченко выполнил блестящий сейв. На 38-й же капитан "бело-синих" выполнил точно такой же выстрел, но на этот раз 18-летний голкипер шансов не имел.

Подопечные Александра Шовковского продемонстрировали шикарный розыгрыш штрафного. Вся оборона Оболони отреагировала на вбегание хозяев в штрафную площадь, открыв зону перед ней – Дубинчак именно туда и покатил под удар Ярмоленко. Андрей Николаевич же сыграл в касание, закрутив мяч в дальнюю девятку. Шедевр!

В итоге, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Динамо. Уже с конца первого тайма чувствовалось, что "пивовары" потеряли стартовую интенсивность, а "бело-синие" перехватили инициативу. Тем не менее, даже уставшая оборона гостей работала надежно, поэтому в воздухе висел запах сенсации.

Впрочем, чуда не произошло. Уже в начале второго тайма столичный гранд закрыл игру. Забивать киевляне могли уже на 52-й минуте, когда Буяльский классно открылся между линиями под пас Шапаренко и запустил проникающую передачу Ванату – а сам побежал в штрафную. Владислав качнул защитника и выкатил под удар Виталию, но тот пробил мимо ближнего угла.

Еще через две минуты Ванат сам вошел в периметр и получил по ногам от Приймака. Рефери без колебаний назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший – 2:0!

Интрига была уничтожена, поэтому на 64-й минуте Александр Шовковский снял с пробега Кабаева и Ярмоленко (они находились под угрозой дисквалификации на Классическое. На поле появились Волошин и Герреро. Этот ход принес Динамо третий гол уже через три минуты.

Герреро не без помощи Волошина отобрал мяч на левом фланге, сместился в центр и выполнил проникающий пас на правый край штрафной. Туда ворвался Буяльский, который выстрелил под перекладину – 3:0!

Оболонь на 71-й минуте могла размочить счет в результате удачного прессинга и навеса Слободяна. Теслюк замыкал его на дальней штанге, находясь в полном одиночестве, однако сфера попала в штангу!

На 83-й же Теслюк убегал один на один с Нещеретом (Стасюк ассистировал), однако Михавко в последний момент догнал вингера в подкате.

Вообще, Динамо очень много позволяло "пивоварам" в концовке встречи. Вот только цифры на табло не изменились. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "бело-синих" – Подопечные Александра Шовковского восстановили 6-очковый гандикап от второй позиции. Оболонь остается в двух очках от четверки аутсайдеров.

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